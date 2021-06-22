Внешний фон перед стартом торгов в России слабо позитивный
Азиатские рынки преимущественно растут, отыгрывая отскок американских индексов. Сырьевые контракты также в плюсе, включая нефть Brent выше $75 за баррель.
Однако индекс доллара торгуется в плюсе, а валюты риска слабеют. CAD, NZD и AUD слабели от 0,15% до 0,35% против доллара США.
Российский рынок может открыть день в небольшом плюсе, реагируя на дорожающую нефть и промышленные металлы. Рубль на утренних торгах стабилен против доллара, но немного укрепляется против евро. В течение дня поддержка отечественной валюты может усилиться за счёт спроса экспортёров.
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