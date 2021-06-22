По итогам вчерашнего дня индекс МосБиржи вырос на 0,28%. Накануне я писал о том, что разворот рынка вниз после долгосрочного повышательного тренда редко получается с первого раза. Обычно первое движение вниз «быки» «выкупают», а втрое движение «выкупить» не получается. Кроме того, нефтяные котировки сейчас находятся в зоне «быков», а это не лучший фон для начала масштабной коррекции на нашем рынке.

Мне иногда кажется, что аналитики инвестбанков сговорились и «гонят» цену на нефть наверх (шутка разумеется). Сначала аналитики Goldman Sachs Group Inc., заявили, что цена на нефть (Brent) может снова вырасти до 100 долларов. Затем аналитики Bank of America Corp., присоединились к ним: «Нефть может вырасти до 100 долларов за баррель в следующем году в связи с восстановлением спроса на поездки». В докладе банка говорится, что в 2022 году мировое потребление нефти будет по-прежнему опережать предложение, поскольку восстановление экономики после пандемии увеличит потребление топлива, а инвестиции в новое производство сдерживаются экологическими проблемами.

Запасы в американском хранилище нефти Кушинг упали на прошлой неделе до самого низкого уровня с марта 2020 года. Новый президент Ирана находится под санкциями США и заранее отказался от возможной встречи с президентом Соединенных Штатов Байденом. Думаю, что иранская нефть еще не скоро в полном объеме вернется на мировой рынок. Но на следующей неделе состоится заседание ОПЕК, после которого мы можем увидеть некоторую коррекцию нефтяных цен.

Американский фондовый рынок закрыл день на позитиве (Dow + 1,76%, S&P 500 + 1,40%). Биржевые быки «зализали раны», нанесенные заседанием ФРС на прошлой неделе, и ринулись в бой. Ожидается, что председатель ФРС Джером Пауэлл сегодня выступит перед Конгрессом и еще раз успокоит финансовые рынки. На фоне успехов массовой вакцинации есть надежды на продолжение ускоренного роста экономики – большим спросом пользовались акции финансовых и энергетических компаний. Акции компании Moderna Inc выросли на 3,6%. Производитель лекарств запускает две новые производственные линии вакцины COVID-19 на заводе недалеко от Бостона. Людям требуется ревакцинальные дозы вакцин на ежегодной основе, чтобы оставаться защищенными от новых штаммов коронавируса. Поэтому в этом году компания выпустит 1 миллиард доз вакцин, а в следующем планирует произвести примерно 3 миллиардов доз вакцины.

Ситуация на утро выглядит умеренно позитивно, но не забываем о близости технического сопротивления 75,5 на графике нефти (Brent).