По итогам торгов в понедельник рубль подешевел на 0,4% до 73,1 за доллар. Тренд по укрепление доллара к валютам развивающихся стран вчера продолжился. Индекс валют MSCI ЕМ снизился на 0,3%. Вместе с рублем дешевели валюты Индонезии, Колумбии, Турции, Индии, Филиппин, Тайваня, Южной Кореи. В то же время 9 из 24 валют ЕМ вчера смогли укрепиться. Лучше рынка выглядели валюты Бразилии (+1,5%), Мексики (+0,8%), ЮАР (+0,8%). На фоне усиления ожиданий ужесточения монетарной политики ФРС поддержку валютам ЕМ оказывает рост цен на сырье, а также сохранение монетарных стимулов ЕЦБ. Вчера Кристин Лагард подтвердила свою позицию относительно преждевременности ужесточения условия финансирования.

Вчера баррель Brent вырос на 1,6% и сегодня продолжает дорожать, превысив отметку 75 долларов за баррель. На этом фоне рубль сегодня мог бы укрепиться и уйти ниже 73,0 за доллар. В то же время на рынке растут ожидания повышения ставки ФРС, что ограничивает спрос на валюты ЕМ. Сегодня важным для валютного рынка будет выступление председателя ФРС в Конгрессе, которое может дать больше информации о перспективах ДКП.



