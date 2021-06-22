Сектор российских еврооблигаций: «Газпром» хочет разместить выпуск в швейцарских франках. Информация о грядущих санкциях США в отношении России абсолютно не напугала вчера инвесторов: риск-премия подросла всего на 0,5 б. п. – до 89 б. п., тогда как суверенная кривая даже скинула в доходности 1-2 б. п. Основные новости приходили в понедельник с «белорусского фронта»: объявленные коллективным Западом санкции обрушили котировки белорусских евробондов. Так, евробонд с погашением в феврале 2023 года можно сейчас приобрести с доходностью 7,3% годовых. Что ж, всё логично – риски рефинансирования возрастают, тогда как далеко не факт, что Россия (которой самой с 2019 года перекрыт доступ на первичный рынок долларовых евробондов) сможет всецело помочь с долларовым фондированием Белоруссии.

Сектор ОФЗ: «Боковик». Примечательно, что с номинированным в российских рублях белорусским госдолгом вчера ничего не происходило. Например, выпуск белорусского Минфина с погашением в мае 2025 года по-прежнему можно приобрести с доходностью 8,7%. Что касается рынка ОФЗ, то он продолжает проторговку текущих уровней. Отметим, что однолетнюю бумагу можно приобрести с нулевой реальной доходностью – вчера она закрылась на уровне 6,2%.



