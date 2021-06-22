Высокие ставки поддерживают приток капитала
Несмотря на вступившие в силу 14 июня санкции США, которые ограничивают участие американских компаний в первичных размещениях ОФЗ, последний аукцион размещения российских гособлигаций 16 июня прошел при значительном превышении спроса. Так, спрос на российские ОФЗ с погашением в июле 2031 г. составил 45 млрд руб. при предложении в 30 млрд руб., средневзвешенная доходность размещения составила 7,30%.
Приток средств нерезидентов продолжается на фоне постепенного исчерпания потенциала роста процентных ставок в России. Кривая свопов на ключевую ставку уже приобрела плоскую форму на сроках от 2 до 10 лет на уровне около 6,8%, кривая бескупонных ОФЗ – на уровне 7 – 7,3% на сроках более 5 лет. Потенциал роста остается только на сроках до 1 года вследствие ожидаемого увеличения ключевой ставки. Таким образом, российские долговые бумаги начинают предлагать не только высокий купонный доход, но и потенциал положительной рыночной переоценки на горизонте около года. Риск инвестиций в рубль остается на более низком уровне по сравнению со значениями апреля-мая.
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