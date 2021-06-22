Традиционные налоговые даты 25 и 28 июня могут отвлечь из банковской системы в бюджет порядка 1.1 трлн руб. в виде налоговых обязательств. Мы уже видим первые признаки подготовки к этим датам со стороны Минфина – объем предложения краткосрочных депозитов (14 дней, 400 млрд руб., аукцион 24 июня) на текущей неделе вырос и может продолжить рост на следующей неделе. Подобная тактика со стороны министерства неплохо зарекомендовала себя в последние месяцы, и мы пока не видим причин от нее отказываться ввиду относительно медленных трат (и возврата средств в виде прямых расходов) бюджета в летние месяцы. В первую очередь, рост предложение краткосрочных депозитов идет на пользу сегменту краткосрочного фондирования – ставка Ruonia о/н (в моменте 5.34% годовых) системно растут после налоговых дат, но не превышают ключевую ставку.

Со стороны банков подготовительная фаза к налоговому периоду вполне может сказаться на сегодняшнем депозитном аукционе Банка России. Лимит на него еще не установлен, однако мы не исключаем сокращения предложения со стороны банков до 800 млрд руб. (в моменте на недельном депозите размещено 986 млрд руб.). Аргументом в пользу сокращения предложения средств на депозиты для нас является довольно скудный баланс факторов ликвидности на прошлой неделе – приток средств из бюджета (194 млрд руб.) не сумел перекрыть отток по контрактам депо и репо с Минфином (-221 млрд руб.).