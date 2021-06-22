В понедельник цены на нефть восстанавливались, движимые сохранением рыночного дефицита и снижением вероятности скорого возращения на рынок иранской нефти.

Несмотря на то что кривая фьючерсов WTI позволяет зафиксировать цену поставок выше $65 за баррель на горизонте года, буровая активность и добыча в США не спешат восстанавливаться, что обусловлено давлением на сланцевые компании со стороны акционеров и экологической политикой новой администрации. Спред между ближними контрактами Brent и WTI сократился и стал менее $2 в пользу Brent против прогнозируемых $4 на 2021 г.

ОПЕК+ также придерживается достаточно осторожного подхода в плане ослабления сокращений, из-за чего на рынке стабильно наблюдается дефицит. Мировые запасы нефти уже вернулись к 5-летнему среднему показателю. Если на очередной встрече ОПЕК+ 1 июля альянс не анонсирует новое увеличение добычи, то котировки вполне могут подскочить до $80 на фоне ужесточения дефицита.

Фьючерсы на Brent в понедельник закрыли торги вблизи $75 за баррель, полностью отыграв просадку прошлой недели. Сентимент остается сильным, что позволяет рассматривать как сценарии консолидации на максимумах, так и варианты с продолжением роста. При этом важно, чтобы фактический спрос оправдывал прогнозы. В противном случае коррекция вполне может повториться и оказаться более глубокой.

После победы сторонника жесткой линии в диалоге с США Ибрагима Раиси на выборах президента Ирана переговоры по ядерной сделке были приостановлены, ориентировочно, на 10 дней. Избранный президент заявил о желании продолжать переговоры со странами-участниками СВПД (ядерная сделка от 2015 г.), но наотрез отказался от встречи с президентом США Джо Байденом, даже если США снимет все санкции. Помимо этого, Раиси выступает за то, чтобы санкции с нефтегазового экспорта были сняты до заключения новой ядерной сделки. Более жесткая позиция иранского лидера может затруднить переговоры и отсрочить возвращение на рынок иранской нефти.

Между тем, добыча в стране с начала года уже выросла, и избыточные баррели оседают в хранилищах, ожидая возможности отправиться на экспорт. По данным мониторинговых компаний, их объем составляет около 200 млн баррелей, из которых около 60 млн могут быть отправлены на экспорт в случае снятия санкций. В целом, без санкций иранский экспорт может вырасти на 1 млн б/с до конца 2021 г. Объем большой, но актуальные прогноз по спросу предполагают, что рынок сможет поглотить его.

Bank of America в своем очередном прогнозе допустил возможность $100 за баррель Brent в 2022 г. В докладе банка говорится, что в 2022 г. потребление нефти будет по-прежнему опережать предложение, поскольку восстановление экономики после пандемии увеличит потребление топлива, а инвестиции в новое производство сдерживаются экологическими проблемами.

Ранее на прошлой неделе специалисты крупнейших нефтетрейдеров также допускали подобные сценарии, ссылаясь на дефицит из-за недоинвестирования в отрасль. Такие публичные высказывания от крупных игроков рынка в очередной раз подчеркивают тот оптимизм, который сегодня наблюдается на рынке нефти и позволяет котировкам обновлять максимумы.



