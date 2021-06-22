Индекс Мосбиржи сегодня к 11:30 мск прибавил 0,2% на фоне роста нефтяных котировок и неоднородной динамики фьючерсов на американские фондовые индексы.

Опубликованные вчера комментарии главы ФРС Джерома Пауэлла, подготовленные к его сегодняшнему выступлению в Палате представителей США, отразили уверенность руководства регулятора в «устойчивом улучшении» экономической ситуации, что обусловило укрепление курса доллара и поддержало прогнозы по снижению инфляционных рисков в среднесрочном периоде.

Фактором давления на рынок традиционно выступают риски новых санкционных и карантинных ограничений. Кроме того, сдерживающее влияние на инвестиционную активность могут оказать регуляторные решения в отношении операций на финансовых рынках, прежде всего в сегменте деривативов.

На этом фоне котировки на российских фондовых площадках демонстрируют разнонаправленную динамику, отыгрывая корпоративные новости. Лучше рынка торгуются бумаги ТГК-1 и ОГК-2. Акционеры этих компаний одобрили выплаты за 2020 год в размере 0,001070552 руб. и 0,06 руб. на акцию, что соответствует доходности на уровне 8,5% и 7,4%. В качестве дивидендов будет распределено 50% чистой прибыли (по МСФО).

В аутсайдерах оказались акции ГМК Норникель. Прокуратура Норильска выявила несоблюдение требований промышленной безопасности на двух металлургических заводах компании, которая была оштрафована на 2 млн руб. Вероятно, эти новости напомнили рынку о ситуации, связанной с аварией на ТЭЦ-3, что в итоге обусловило сравнительно активное снижение бумаг ГМК.

Сегодня во второй половине дня преобладают шансы повышения рынка. Целевой диапазон на закрытие для индекса Мосбиржи: 3800–3825 пунктов. Ориентиры для пар USD/RUB и EUR/RUB: 72,60–73,40 и 86,30–87,65 соответственно.