В начале недели основные индексы США существенно выросли, восстанавливаюсь после падения в пятницу. Цены commodities показывали умеренную динамику. Накануне прошли дебаты представителей Федрезерва по поводу возможности сворачивания монетарных стимулов. Двое из трех выступающих спикеров настаивали на временном характере высокой инфляции и возможности начать сворачивание стимулов раньше, чем предполагалось.

Джером Пауэлл сегодня выступит в Палате представителей США. В пресс-релизе выступления говорится о позитивном взгляде спикера на развитие ситуации на рынке труда и об ожиданиях сокращения уровня инфляции. Данная риторика может стать барьером для уверенного роста рынка акций на этой неделе.

В Европе Венгрия может стать первой страной, Центральный банк которой прибегает к росту ставок.

Radian Group (BB+/Ba1/BBB) объявила о продолжении тренда на снижение просрочки в мае на 4,1% от максимума 2020 года (70 тыс.) до 43 тыс. кредитов. Количество кредитов, вышедших на просрочку уменьшилось на 30 шт. до 2,7 тыс.; количество кредитов, восстановивших платёжеспособность, уменьшилось на 1,5 тыс. шт. до 5,6 тыс. шт. после резкого роста в марте и апреле до 6-7 тыс. шт.

Мы оцениваем это умеренно позитивно, так как просрочка продолжила снижение. Мартовcкий и апрельский рост восстановившихся кредитов можно отнести к стимулам для населения в объёме $1,5 тыс.

PayPal увеличивает комиссии по некоторым из услуг с августа. Изменение комиссий затронет следующие сервисы: PayPal Checkout (организация платежа на сайте клиента), Pay with Venmo (оплата товаров/услуг/переводы индивидуальными клиентами) и PayPal Credit (револьверная кредитная линия для клиентов). По данным продуктам комиссии вырастут в среднем на 10-15%. Ранее клиент (магазин/платформа) платили 2,9%+30 центов за транзакцию, после повышения размер комиссии вырастет до 3,49% +49 центов за транзакцию.

Мы позитивно оцениваем планируемый рост комиссий PayPal. Увеличение выручки может быть выше нашего прогноза на 5-7 п.п. (сейчас мы предполагаем рост на 20%). Мы не ожидаем значительного отрицательного эффекта на прирост клиентской базы PayPal в связи с увеличением «цены транзакции», так как прямой альтернативы широкому набору услуг компании на рынке нет. На данный момент мы оставляем целевые цены бумаг PayPal и рекомендации BUY неизменными. Переоценка компании будет осуществлена в августе при вступлении изменений комиссий в силу. Если увеличение комиссий реализуется, это может добавить около 10% к целевой стоимости компании (таргет может вырасти с текущих $305 до $335-340 за акцию).