Российский рынок начал торги в небольшом плюсе
Во вторник российский фондовый рынок находится в небольшом плюсе в первой половине торгов. Небольшая коррекция в ценах на нефть, которые пока не могут закрепиться выше $75 за баррель, нейтральный внешний фон и отсутствие значимых новостей пока что не дают повода для значительных движений. Лучше рынка выглядит нефтегазовый сектор, отыгрывающий рост цен на «чёрное золото», случившийся вчера вечером.
Индекс МосБиржи к середине торговой сессии вырос на 0,12% до 3818 пунктов, а Индекс РТС прибавил 0,08% до 1643,8 пункта.
Торги в США во вторник завершились существенным ростом. Сегодня фьючерс на индекс S&P 500 снижается на 0,1%, а доходность 10-летних трежерис растёт на 0,5 б. п. до 1,49%.
В течение дня мировые инвесторы будут следить в первую очередь за выступлением председателя ФРС Джерома Пауэлла перед конгрессом в 21:00 мск. Кроме того, сегодня в США выйдут еженедельные данные по запасам нефти от API и продажам жилья на вторичном рынке за май.
РБК сообщил, что фонд Bonum capital продал 2,9% золотодобывающей компании Petropavlovsk семье Константина Струкова, в результате чего доля последних в компании превысила блокирующий пакет в 25%. В компании уже год идёт акционерный конфликт, из-за которого в том числе не получается принять дивидендную политику. Пока что сложно сказать, повлияет ли данное изменение в структуре акционеров на инвестиционную привлекательность золотодобытчика. К середине торгов акции Petropavlovsk растут на 0,21%.
В рамках дивидендного гэпа на 4,03% снижаются акции НЛМК.
В лидерах подъема к середине дня оказались акции «М.Видео» (+2,97%), «ВСМПО-АВИСМА» (+2,56%) и «Мосэнерго» (+1,84%). В минусе торговались акции ММК (-1,04%), «Северстали» (-0,96%) и «Распадской» (-0,93%).
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