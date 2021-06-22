В начале торгов рубль укреплялся на позитивном внешнем фоне, но затем он стал ухудшаться, вызвав умеренную просадку российской валюты. Вчерашнее мощное восходящее движение мировых индексов и нефти сегодня получило продолжение. Нефтяные цены утром вновь переписали многомесячные вершины.

Позитивом выступила опубликованная речь главы ФРС, с которой он должен выступить сегодня в Палате представителей на тему реакции Центробанка на пандемию. В документе отмечается устойчивое улучшение состояния экономики, но оно по-прежнему противостоит угрозам со стороны пандемии, поэтому Пауэлл обещает продолжать сверхмягкую монетарную политику ФРС. Подчеркнув растущее инфляционное давление, он повторил свою уверенность в том, что вскоре ценовая динамика нормализуется.

Утром мировые фондовые индикаторы перешли к коррекционному снижению, а после старта российской сессии и нефть просела, что помешало рублю развить восходящее движение. Давление на рисковые активы мог оказать рост доходностей гособлигаций США, стартовавший еще вчера. На фоне высоких цен на нефть и другие сырьевые товары усиливаются опасения, что инфляция будет только ускоряться, заставив ключевые ЦБ более быстрыми темпами ужесточать монетарную политику.

В начале дня многие развивающиеся валюты пытались укрепляться, но на фоне возобновления восходящей динамики доллара сектор перешел к устойчивому снижению, за исключением турецкой лиры, находящейся в умеренном плюсе.

После нисходящего импульса предыдущей сессии сегодня российский долговой рынок пытается возобновить рост. Индекс гособлигаций RGBI демонстрирует умеренно позитивную динамику.

Рубль продолжает демонстрировать относительную слабость, почти не замечая позитивных сигналов с мировых рынков, особенно с нефтяного. Давление оказывает некоторого ухудшения геополитической обстановки, вызванного недавним анонсом новых антироссийских мер. На этом фоне дальнейшее снижение мировых рынков может вызвать еще одну волну ослабления рубля.

Нефть корректирует восходящий импульс понедельника

В начале дня нефтяные цены повышались, котировки Brent в очередной раз обновили двухлетний максимум, а WTI — трехлетний. Однако после открытия европейских торгов нефть стала быстро сдавать позиции. Сейчас Brent теряет 0,4% около значения $74,5.

Нефтяные цены остаются в русле устойчивого восходящего тренда, коррекции обычно носят непродолжительный и умеренный характер, быстро выкупаясь. Основной идеей игры на повышения в нефти остается угроза нехватки предложения на фоне восстановления спроса, стимулируемого решением проблемы пандемии, что способствует высоким темпам экономического роста у ключевых потребителей нефти.

Доллар возобновил рост

Американская валюта сегодня демонстрирует восходящую динамику, корректируя снижение предыдущей сессии. К текущему моменту произошел откат, сейчас индекс доллара (DXY) прибавляет 0,2% немного выше уровня 92 п.

Европейская валюта с начала дня находится под давлением, но периодически совершает активные попытки развернуться вверх, после чего обновляет минимумы сессии. К текущему моменту произошел очередной отскок, сейчас пара EUR/USD теряет 0,2% ниже уровня 1,190.

Техническая картина

Пара USD/RUB перешла к консолидации недалеко от установленного вчера трехнедельного максимума 73,35. В случае его обновления увеличится вероятность роста к ближайшему техническому препятствию 73,75 руб.