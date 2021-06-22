С начала этого года активизация потребительского кредитования явилась одним из ключевых факторов улучшения потребительских расходов (см. график справа). В то время как реальные доходы населения просели, кредиты ускорили свой рост. Докризисное увеличение потребительских расходов было также в очень значительной степени профинансировано за счет кредитного фактора.

В майском Обзоре о развитии банковского сектора РФ ЦБ отмечает, что необеспеченное потребительское кредитование продолжает расти высокими темпами (+2,2% м./м. против +1,6% м./м. в апреле). И хотя в целом ситуация не выглядит чрезмерно драматичной в части рисков для банковской системы, регулятор принимает ограничительные меры: в частности, с 1 июля предполагается возврат к доковидным уровням надбавок к коэффициентам риска для необеспеченного потребкредитования (в период пандемии в качестве антикризисной меры они были снижены). Мы полагаем, что в совокупности с повышением ключевой ставки подобные меры в перспективе должны будут охладить потребительское кредитование.

В условиях борьбы с высокой инфляцией обеспокоенность регулятора понятна: ускорение кредитования может быть чрезмерным и проинфляционным. Также ЦБ волнует и возросший уровень долговой нагрузки населения. К. Юдаева отмечала, что он находится на исторически высоком уровне, и кое-где можно говорить о пузырях. Действительно, если соотносить, например, задолженность по кредитам с доходами населения, то такой показатель сейчас находится на максимумах – 36% (отношение задолженности по кредитам населения в рублях к годовому объему номинальных доходов населения), при том, что еще до кризиса в 2019 г. он составлял 30%. Однако, судя по аналогичной по смыслу метрике, публикуемой НБКИ (Национальным бюро кредитных историй) – показателю долговой нагрузки (далее — ПДН, ежемесячные платежи по всем кредитам к среднемесячному доходу) среди потребителей, ситуация не так плоха: ПДН немного повысился, но все еще находится на относительно комфортном уровне (25% в 1 кв. 2021 г.). В НБКИ отмечают, что такой рост может быть связан с последствиями пандемии, а именно — с сокращением реальных располагаемых доходов населения. При этом доля процентных платежей в расходах потребителей находится на умеренном уровне, демонстрируя снижение после пандемии.

В перспективе, по мере роста доходов и замедления кредитования ПДН, скорее всего, должен вновь вернуться к докризисным уровням. Росту доходов должно помочь как восстановление экономики и связанное с этим увеличение зарплат, так и исполнение социальной части бюджетных расходов (несмотря на планы по сворачиванию антикризисной части расходов, мы полагаем, что в этом году социальная поддержка со стороны бюджета все равно останется ощутимой).