По итогам вчерашних торгов индекс РТС вырос на 0,2% и сегодня утром рост продолжился. В предыдущих комментариях я писал, что первая коррекция к росту на долгосрочном тренде обычно "выкупается быками". Почему бы им ее не выкупить, если нефтяные цены находятся в "зоне быков"? У цен на нефть Brent есть преграда в виде сопротивления в районе 75,5, но статистика показала на очередное сокращение запасов сырой нефти в США, поэтому "нефтебыкам" уже не так страшно. На дневных графиках индекс развивающихся рынков от MSCI коснулся нижней границы нижнего конверта Боллинджера, и я сомневаюсь, что в этот момент профессионалы будут открывать "короткие позиции" в акциях развивающихся стран "широким фронтом".

Глава ФРС США Джером Пауэлл, как правило, несет благие вести для инвесторов. Работа у него такая… Вчера он подтвердил свое мнение о том, что инфляционное давление будет временным даже после заметного роста цен в последние месяцы. Он добавил, что ФРС будет терпеливо ждать и наблюдать за ситуацией перед тем как поднять стоимость заимствований. Nasdaq Composite вчера достиг рекордного уровня, что разрушила медвежью фигуру "тройная вершина". Президент ФРС Нью-Йорка Джон Уильямс добавил рынку позитива, отметив, что обсуждение вопроса о повышении процентных ставок все еще "в далеком будущем".

Интересные события вчера происходили на крипторынке. Образно говоря, "хищный зверь" пришел за "мясом". Мясо это уровень 30000, где находились «стопы» у покупателей. Этот "зверь" опустил курс ниже уровня 30000 и выбил часть "стопов" у колеблющихся. Были подозрения, что после закрепления ниже этого уровня начнется новая волна падения до 18000-20000. Зверь сыт, и курс опять пребывает над отметкой 30000. Биткоин показал слабость, когда не смог протестировать снизу 43000 и 47000. Я очень сомневаюсь, что власти КНР перед юбилейным заседанием КПК, которое состоится 1 июля, перестанут «кошмарить» биткоин. На днях они на встрече с представителями крупнейших банков страны подтвердили запрет на предоставление ими услуг в области криптовалюты. По-прежнему биткоин в "зоне медведей", и технические сопротивления находятся на уровнях 36500, 41000-43000 и 47000.

Ситуация на утро выгляди позитивно. Индекс МосБиржи на этой неделе удержался в "зоне быков" на дневных графиках. Зона поддержки 3775-3800, долгосрочный повышательный тренд проходит на 3700 пунктах. Все больше экспертов после приостановки переговоров по ядерной сделке с Ираном говорят о росте нефтяных цен в район 100 долларов за баррель. Вчера руководители ведущих энергетических компаний заявили на Катарском экономическом форуме, что базовые цены на нефть могут достичь 100 долларов за баррель, аналитики BofA Global Research тоже ждут в следующем году эту цену.