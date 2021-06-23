Инвесторы как-то очень быстро позабыли риски роста инфляции в США и возможность более быстрого начала сворачивания стимулирующих мер со стороны США. Нет, конечно, в подкорке мозга это все сидит, но деньги продолжают поступать в экономику, а их нужно куда-то вкладывать…

Вчера американские фондовые рынки уверенно выросли, сильно отскочили цены на сырье. Мы на этом позитиве выглядели довольно блекло, прибавив лишь 0,2% по Индексу Мосбиржи. Впрочем, на вечерней сессии рост ускорился.

Сегодня с утра внешний фон опять зеленый: американские фьючерсы прибавляют около 0,2%. В плюсе восточные рынки и сырьевые активы. Но самое главное – нефть ушла выше 75 долларов за баррель и складывается впечатление, что готова идти дальше.

Поэтому сегодня основной прицел вновь делаем на нефтянку. Очень хочется докупить «Роснефти», которая вчера была в лидерах роста (+2%), а в последние полтора месяца сильно отстала от роста как рынка в целом, так и других нефтяных акций. Возможно, бумага бросится догонять своих «коллег по нефтяному цеху», но все-таки мы рекомендуем быть с ней осторожным. Динамика «Роснефти» говорит о том, что в бумаге вполне может присутствовать крупный продавец.

После обновление исторического максимума началась небольшая фиксация прибыли в «Лукойле». Ждем, что сегодня бумага установит новый рекорд.

Более интересным и безопасным является «Газпром» и «НоваТЭК». Цены на газ сейчас находятся на максимальных за последние много месяцев уровнях, заполняемость европейских хранилищ невысока.

Кроме непосредственно роста цен на нефть можно ожидать, что на следующей неделе ОПЕК+ примет решение об увеличении добычи, чтобы остановить рост цен и не стимулировать американских нефтяников. В этом случае акции отечественного нефтяного сектора будут еще привлекательнее, несмотря на то что цены на нефть могут немного снизиться. Однако в любом случае поводов для их ухода под отметку 70 долларов за баррель нет.

Продолжаем позитивно смотреть на Сбер и Мосбиржу, которые вчера закрылись в минусе. Сейчас они торгуются вблизи сопротивлений, пробой которых спровоцирует усиление роста.

Внимательно наблюдаем за черными металлургами. Пора бы им завершить коррекцию. При первых признаках возобновления роста к процессу стоит присоединяться.

На улучшении внешнего фона пара доллар-рубль вновь ушла под отметку 73. Сейчас рубль также получает поддержку от налогового периода, но покупать рубль против доллара или евро рекомендуем лишь спекулятивно и очень краткосрочно



