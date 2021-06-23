Акции США выросли после того, как председатель ФРС Джером Пауэлл подтвердил свое мнение о том, что инфляционное давление будет временным даже после заметного роста в последние месяцы. S&P 500 (+0.5%) вырос второй день подряд, поскольку глава ФРС сказал, что у него есть «определённый уровень уверенности» в том, что цены в конечном итоге снизятся. При этом он отметил, что «очень, очень маловероятно» увидеть инфляцию в стиле 1970-х. Выступая во вторник перед подкомитетом House Select, Пауэлл также заявил, что инфляция в 5% неприемлема, и призвал к терпению при оценке данных о ценах. «Таким образом, инфляция оказалась выше, чем они ожидали», — сказал Арт Хоган, главный стратег National Securities. «Это правда. Однако предположение, что это заставит их действовать быстрее, чем мы думаем, — это та часть, которую Пауэлл отрицает. Я думаю, что рынки уже успокоились на этот счет».

Давайте не будем забегать вперед. Джером Пауэлл возглавил ряд своих коллег, заявивших, что, хотя дебаты о сокращении объемов скупки облигаций могут появиться на повестке дня в одном из грядущих заседаний ФРС, центральный банк далек от повышения ставок. Выступая перед комитетом Палаты представителей, председатель признал, что скачки цен оказались больше, чем ожидалось, но повторил свое утверждение, что темпы их роста скоро начнут снижаться. «Мы будем ждать фактических свидетельств реальной инфляции или других дисбалансов», прежде чем начать ужесточение политики. Тем временем, коллега Пауэлла Джон Уильямс сказал в интервью Bloomberg TV, что любое обсуждение ужесточения политики «все еще далеко в будущем», добавив, что «прямо сейчас, я думаю, что внимание сосредоточено на сокращении ежемесячных объемов скупки облигаций». По его словам, в следующем году инфляция естественным образом снизится примерно до 2%.

Биткоин отскочил обратно после того, как упал ниже $30,000 впервые с января, обнулив весь свой рост в 2021 году и утянув с собой вниз другие криптовалюты и активы. По словам Delta Exchange, устойчивый прорыв на этом психологическом уровне будет означать большой удар по настроениям и, возможно, спровоцирует большие продажи криптовалюты. Индекс Bloomberg Galaxy Crypto оставался в минусе даже после того, как Биткоин нивелировал дневное падение. Майкл Новограц сказал на Катарском экономическом форуме, что он по-прежнему покупает биткоины и предпочитает их золоту. Однако Скотт Майнерд из Guggenheim ожидает дальнейшего снижения: «Следующий вероятный уровень поддержки — $20,000».