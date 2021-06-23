Рубль укрепляется на дорогой нефти и повышении спроса на валюты ЕМ
Во вторник рубль отыграл потери понедельника, укрепившись на 0,4% до 72,9 за доллар. Поддержку рубль оказывают высокие цены на нефть и возвращение спроса на валюты ЕМ. Вчера вместе с рублем дорожали валюты Турции (+1,4%), Бразилии (+1,1%), Чили (+0,8%), Мексики (+0,8%), Южной Кореи (+0,3%).
Сегодня, ожидаем, что рубль продолжит укрепление, двигаясь к нижней границе диапазона 72,0 – 74,0 за доллар. Оптимизм в отношении рубля поддерживают высокие цены на нефть (около 75 долл. за баррель Brent) и повышение склонности к риску на мировых рынках после вчерашних комментариев председателя ФРС.
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