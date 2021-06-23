Российский рынок акций во вторник показал преимущественно нейтральную динамику. Индекс Мосбиржи по итогам сессии незначительно вырос, но в течение дня преобладал боковая тенденция. Это касается большинства голубых фишек.

Боковик традиционно способствует снижению оборотов. Трейдеры, не видя значительных колебаний, снижают торговую активность. Во вторник на дневной сессии обороты упали до 67 млрд руб. Это на 20% ниже средних значений для последнего месяца. Причин для смены этой ситуации сегодня не наблюдается. Амплитуда колебаний может быть пониженной, что скажется и на объемах торгов.

По индексу Мосбиржи сегодня нейтральные ожидания. Рынок по-прежнему находится в фазе восходящего тренда, но импульс затухает. В качестве ближайшего ориентира наверху все также выделяю область 3875–3895 п. Причин для слома up-тренда сейчас нет, котировки находятся на 5% выше его нижней границы.

За океаном вчера была полностью отыграна просадка, образовавшаяся после заседания ФРС. Индекс S&P 500 вплотную подошел к историческим максимумам. Ближайшие цели находятся на 4280 п., что всего на 0,8% выше текущих значений. В то же время индекс Nasdaq Composite уже успел переписать рекордные отметки.

На валютном рынке локальная фаза ослабления рубля завершилась. Пара USD/RUB притормозила в области 73–73,3. Благоприятная конъюнктура на рынке нефти при прочих равных располагает к снижению курса доллара в сторону 71,5–72. В рублевых облигациях ситуация остается стабильной. Доходности длинных бумаг существенным образом не меняются, индекс ОФЗ (RGBI) консолидируется в боковом формате.

Среди голубых фишек выделяются фавориты: Газпром (+1,6%) и Роснефть (+2%). Акции Газпрома постепенно возвращаются к недавно обновленным многолетним максимумам около 280 руб. Стабильный внешний фон располагает к дальнейшему подъему. Цены на газ переписываю максимумы, объемы экспортных поставок остаются высокими, заполняемость ПХГ в Европе низкая, что располагает к сохранению повышенных цен на газ в среднесрочной перспективе. В результате ожидаемая дивидендная доходность в 2022 г. даже после прошедшего в последние месяцы подъема может быть выше 10%.

По Роснефти ключевым драйвером остаются высокие цены на нефть, ожидания роста добычи вместе с увеличением квот по производству в рамках ОПЕК+, а также перспективы развития проекта Восток Ойл. Ближайшим препятствием выступает район 560–565 руб. В случае его пробоя откроется дорога к новым историческим максимумам (585 руб.).

Положительный локальный взгляд сохраняется и по бумагам Лукойла. Ближайшие цели наверху расположены на отметках 6800 и 7000 руб.

В фокусе

∙ Русал (+3,7%). Акции стремительно восстанавливаются после недавней волны снижения. Сохраняем положительный взгляд на среднесрочные перспективы. Компания существенно улучшит финансовые результаты по итогам I полугодия. Долговая нагрузка значительно снизится за счет участия в байбэке Норникеля. При этом доля в ГМК, вероятно, не опустится ниже 25%. К тому же Русал активно двигается в сторону «зеленой» компании, что требует дополнительной премии в цене. Отсутствие высоких дивидендов в инвестиционном кейсе Русала некритично для бумаг.

∙ Газпром нефть (+3,2%). Акции обновили максимумы с весны прошлого года, вернулись на допандемийный уровень. При текущих ценах на нефть положительная динамика еще может сохраниться, однако бумаги Лукойла и Роснефти выглядят привлекательней.

∙ АЛРОСА (+2,1%). Акции продолжают уверенно отскакивать после снижения. Внутридневная амплитуда колебаний остается высокой. Инвесторов привлекает высокая дивидендная доходность, а также позитивная ценовая конъюнктура на рынке алмазов. Торможение импульса возможно в районе 140–145 руб.

∙ М.Видео (+1,5%). Эмоциональная распродажа из-за европейских санкций в отношении Михаила Гуцериева быстро завершилась. Учитывая ограниченные риски влияния этой истории на бизнес М.Видео, а также сильные финансовые результаты вкупе с высокой ожидаемой дивидендной доходностью, сохраняем позитивный взгляд по акциям на горизонте до конца года.

∙ НЛМК (-3,8%). Акции очистились от дивидендов. Размер просадки сопоставим с величиной выплат. При спокойном фоне для закрытия гэпа предположительно может потребоваться 2–4 недели.

∙ Сегодня последний день перед закрытием реестра акционеров Магнита и Газпром нефти. Завтра они откроются с гэпом вниз примерно на 3,8–4% и 2% соответственно.

∙ Компания Nordgold приняла решение отложить IPO. Оно было запланировано на конец июня — начало июля. «Недавние комментарии Центрального банка, указывающие на ускорение дальнейшего роста ключевой ставки, создали значительную неопределенность и волатильность в ресурсодобывающем секторе, оказав влияние в том числе на золото и акции золотодобытчиков», — приводит Reuters слова главы компании Николая Зеленского. С начала июня цены на золото опустились на 7%. По мере их восстановления можно предположить, что компания вновь вернется к идее IPO.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра смешанный. Американские индексы после закрытия нашей основной сессии во вторник выросли. Азиатские рынки сегодня торгуются преимущественно на положительной территории. Фьючерсы на индекс S&P 500 растут на 0,2%, нефть Brent в плюсе на 0,7% и находится около уровня $75,3.

С учетом результатов предыдущих вечерних торгов можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие по индексу Мосбиржи (IMOEX) пройдет выше уровня закрытия вторника.