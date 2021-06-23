Во вторник цены на нефть остались на прежних уровнях на фоне слухов об увеличении добычи ОПЕК+ в августе. После активного двухдневного роста котировки были под давлением продавцов, которое, однако, не привело к ощутимой коррекции.

Источники Reuters сообщают о том, что ОПЕК+ обсуждает дальнейшее увеличение добычи в августе. По информации агентства, решение еще не принято. С мая по июль страны ОПЕК+ согласовали увеличение добычи на 2,1 млн б/с, однако уровень сокращений по-прежнему остается достаточно высоким и составляет около 5,8 млн б/с. Специалисты организации прогнозируют дефицит в среднем 1,4 млн б/с в 2021 г., что дает простор для дальнейшего смягчения ограничений. Очередное заседание альянса запланировано на 1 июля.

Ряд специалистов отмечают, что цены на физическом рынке нефти, ранее отстававшие от «бумажного» рынка, активно растут, оказывая фундаментальную поддержку сложившимся котировкам. Это отражается как в сильной бэквордации кривой фьючерсов Brent, так и в высоких премиях, которые платят покупатели локальных сортов нефти к бенчмарку. Эти сигналы подтверждают бычий взгляд на рынок с одной стороны, и увеличивают вероятность дальнейшего увеличения добычи странами ОПЕК+ — с другой.

Вчера поздно вечером американский институт нефти (API) опубликовал предварительные данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США. Запасы нефти снизились на 7,2 млн баррелей, запасы бензина и дистиллятов выросли на 0,96 млн и 0,99 млн, соответственно. Данные оказались преимущественно позитивными. Сегодня официальную статистику представит EIA.

Фьючерсы на Brent сегодня с утра торгуются выше $75 за баррель. Оптимистичный сентимент подкрепляется рассуждениями аналитиков о том, насколько вероятны цены $100 за баррель. Наиболее смелый прогноз дали специалисты BoFA, которые допускают трехзначные цены на нефть в 2022 г. При таком информационном фоне и отмеченной выше динамике физических рынков котировки Brent могут продолжить рост и отметка $80 за баррель выглядит вполне достижимой.