Посещение ресторанов и кафе будет возможно при наличии QR-кода… Вчера власти Москвы объявили о новых ограничениях в связи с ростом заболеваемости COVID-19. В частности, начиная с 28 июня посещение ресторанов и кафе возможно будет только при предъявлении QR-кода, подтверждающего вакцинацию, отрицательный ПЦР-тест или факт перенесенной ранее болезни. Также вводится ряд ограничений на массовые мероприятия и бессрочно продлеваются ограничения по времени работы для ресторанов.

…что должно стимулировать спрос на услуги по доставке. По оценкам представителей отрасли общественного питания, введение новых ограничений может привести к падению трафика на 90%, учитывая относительно невысокую долю вакцинированных жителей. Это повлечет за собой значительные убытки и, возможно, даже закрытие некоторых заведений. С другой стороны, в выигрыше должны остаться службы доставки еды из ресторанов, развиваемые ведущими интернет-компаниями, такие как Яндекс.Еда Яндекса (YNDX RX – рекомендация пересматривается) и Delivery Club от Mail.ru (MAIL LI – рекомендация пересматривается). Также возможен рост спроса на услуги по доставке продуктов, в частности готовой еды, из магазинов.

Тренд на ускоренное развитие новых услуг интернет-компаниями сохраняется. Пандемия COVID-19 остается важным фактором, способствующим развитию новых направлений бизнеса интернет-компаниями. Вводимые сейчас ограничения способствуют сохранению тенденции, начавшейся в прошлом году и предполагающей ускоренное развитие таких направлений (в частности, сервисов доставки) как интернет-компаниями, так и их конкурентами из других отраслей, например традиционными продуктовыми ритейлерами. В то же время, если новые меры приведут к закрытию части ресторанов и кафе, это может быть негативно для сервисов доставки в среднесрочной перспективе.