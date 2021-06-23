Сектор российских еврооблигаций: «Летний» характер торгов. Агентство Moody’s повысило рейтинг облигаций SCF Capital DAC, зарегистрированной в Ирландии дочерней структуры «Совкомфлот», сразу на две ступени – с Ва2 до Ваа3. Прогноз рейтингов остался на отметке «стабильный». Повышение рейтинга до инвестиционного уровня, на взгляд агентства, отражает растущее значение компании для российского правительства, поскольку она играет важную роль в крупномасштабных энергетических проектах в Арктике и на Дальнем Востоке, значительный потенциал развития которых все чаще рассматривается государством как ключевой стратегический приоритет страны. В обращении у компании два евробондовых выпуска – с погашением в 2023 году (YTM 1,6%) и в 2028 году (YTM 3,3%).

Сектор ОФЗ: немного вниз. Все три сегмента сектора ОФЗ вчера закончили день в небольшом минусе, хотя в целом «боковик» на рынке в самом разгаре. Данные по динамике недельной инфляции, которые выйдут сегодня, будут переосмысливаться рынком в контексте последних ястребиных сигналов ЦБ РФ.