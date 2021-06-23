Вчера торговая активность снизилась – оборот в сегменте ОФЗ на МосБирже составил всего 4,4 млрд руб. Кривая сместилась вверх на 2–3 бп. Спреды на отрезках 2–10 лет и 5–10 лет практически не изменились. ОФЗ торговались наравне с другими облигациями развивающихся стран, в которых активность также была невысокой. 10-летние бенчмарки ЮАР и Бразилии снизились в доходности примерно на 1 бп, выпуск Мексики, напротив, прибавил в доходности 1 бп.

Сегодня Минфин предложит к размещению новые выпуски – 8-летний ОФЗ-26237 и 20-летний ОФЗ-26238 с лимитом 20 млрд руб. и 30 млрд руб. соответственно. Вчера 18-летний ОФЗ-26230 (YTM 7,2%) и 8-летний ОФЗ-26224 (YTM 7,0%) – ближайшие из находящихся в обращении аналоги новых выпусков – подешевели на 0,2 пп и 0,1 пп соответственно (оба снизились в доходности на 3 бп). Размещенный неделю назад новый 10-летний ОФЗ-26239 (YTM 7,3%) сейчас торгуется на 8–10 бп выше «старой» кривой, и мы полагаем, что сегодня инвесторы могут потребовать сопоставимую премию. На наш взгляд, спрос на 8-летний ОФЗ-26237 может быть выше, поскольку наклон кривой в этом сегменте выглядит довольно высоким, тогда как дальний отрезок между 12-летним ОФЗ-26221 и 18-летним ОФЗ-26230 имеет почти плоскую форму.



