Чемпионат Европы по футболу, который из-за пандемии COVID-19 был перенесен на нынешнее лето, в этот раз получается необычным: полупустые трибуны из-за социальной дистанции, отсутствие перемещающихся между городами и тем более странами толп болельщиков, жесткие ограничения на работу кафе, пабов и ресторанов, в которых собирались не попавшие на трибуны, и так далее.

На этом фоне стандартных очевидных бенефициаров подобного рода масштабных мероприятий – принимающие страны в целом и их индустрии Travel & Leisure – в условиях жестких ограничений пандемии сложно назвать однозначно выигрывающими. Конечно, какой-то приток туристов (по крайней мере, внутренних) гораздо лучше, чем ничего, однако с уверенностью рекомендовать покупать акции авиалиний, отелей, заведений общепита не приходится. Тем не менее, можно выделить индустрии, выигрывающие от чемпионата по футболу вне зависимости от пандемии. Ведущий стратег по глобальный рынкам акций "Атон" Алексей Каминский составил список бенефициаров мероприятия в краткосрочной перспективе.

1. Букмекерские компании, которые все так же позволяют делать ставки на исход спортивных матчей. Среди них можно выделить Caesars Entertainment (CZR), Flutter Entertainment (FLTR), Entain (ENT), 888 Holdings (888).

2. Рекламные агентства с фокусом на онлайн и ТВ. Например, WPP PLC (WPP).

Менее очевидным в краткосрочном плане, но позитивным в среднесрочной перспективе будет влияние турнира на такие компании как:

3. Производители спортивной одежды и атрибутики, которую охотно скупают болельщики до, во время и после любых крупных значимых турниров по таким популярным видам спорта как футбол. Официальным лицензиатом Евро-2020(21) является Adidas (ADS), который должен собрать основные сливки. На стадионе болеют болельщики или вне его – не имеет значения. Они все равно болеют в футболках своих сборных и любимых игроков. А пост-эффект (спрос на атрибутику) сохраняется еще довольно долго и после окончания турнира. Также игроки некоторых сборных будут играть в форме от Nike (NKE) и Puma (PUM), на соответствующую продукцию которых также будет повышенный спрос.

4. Системы интернет-бронирования жилья, например, Booking.com (BKNG), который является одним из официальных спонсоров, и рекламу которого можно видеть на щитах вокруг футбольных полей в каждом матче. Хотя надежды на толпы перемещающихся по городам и странам Европы болельщиков вряд ли осуществятся, по мере ослабления пандемии первой точкой бронирования для многих станет именно Booking.com.

5. Официальные спонсоры турнира, рекламу которых будут видеть все болельщики и зрители теле и онлайн-трансляций. Это Alipay (Ant Financial – 6688 и ее материнская компания Alibaba – BABA, 9988), FedEx (FDX), Газпром (GAZP), Volkswagen (VOW3), Hisense (921), Konami (9766). Учитывая сложную обстановку и логистику турнира из-за пандемических ограничений, вряд ли стоит ожидать немедленной отдачи для котировок акций вышеупомянутых спонсоров, кроме тех, что сфокусированы на онлайн-сегменте. Однако широкая реклама в «час пик» на таком емком рынке как европейский + СНГ в средне- и долгосрочной перспективе послужит повышению узнаваемости и лояльности упомянутых брендов, что окажет поддержку их акциям.