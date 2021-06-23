Длинная дюрация на первичных аукционах Минфина не пугает вторичный рынок
Если в прошлую среду ведомство размещало до 30 млрд руб. серии 26239 (июл.31), то сегодня выбор пал на 30 млрд руб. выпуска 26238 (май.41) и 20 млрд руб. выпуска 26237 (мар.29). Однако более тяжелое предложение минимально повлияло на обращающиеся облигации, прирост доходности в длинных сериях вчера ограничился 1-3 бп. В целом, на рынке ОФЗ наблюдается затишье, и исход первичных аукционов в очередной раз определят соотношение щедрости Минфина и количества крупных заявок от якорных инвесторов.
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