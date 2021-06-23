Во вторник бумаги США показали умеренный рост. Опасения инвесторов по поводу более быстрого повышения ставок были отчасти нивелированы выступлением руководства ФРС в Конгрессе. Существенный рост инфляции в последнее время, по мнению Джерома Пауэлла, все же является временным фактором. Другие руководители Федрезерва также заявили о необходимости в первую очередь наблюдать за макростатистикой и не торопиться с выводами (о раннем повышении ставок). По результатам опроса Deutsche Bank, руководству регулятора все же удалось убедить рынок во временном характере инфляции (69% респондентов назвали всплеск инфляции временным явлением).

Новости ФРС поддержали рост индексов, Nasdaq опередил рынок во главе с Microsoft. Несмотря на вчерашнее восстановление котировок криптовалют трейдеры считают данный отскок разовым и ожидают продолжения давления на криптоактивы в ближайшее время. Основными факторами давления остаются расширение ограничений (Китай), опасения центральных банков, работа над локальными цифровыми валютами.

L Brands (BB-/Ba3/--) направила регулятору SEC заявление о выделении Victoria Secret. Moodys и S&P присвоили Victoria Secret рейтинги Ba3 и BB-, Victoria Secret выплатит дивиденды $1 млрд, что и станет её единственным банковским и/или облигационным долгом, остальное операционный лизинг. Долговая нагрузка Victoria Secret составит 1,7х по Net Debt/EBITDA, включая долг операционного лизинга. Также Moodys поставило рейтинг L Brands на пересмотр в сторону повышения, так как бизнес Bath&Body стабильный, долговая нагрузка низкая, а ликвидность отличная.

Мы оцениваем это нейтрально, так как долговая нагрузка L Brands без Victoria Secret не изменится значительно – даже планируется к уменьшению с 1,4х до 1,0х, включая долг операционного лизинга, поскольку большая часть операционного лизинга приходится на Victoria Secret.