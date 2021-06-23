Индекс Мосбиржи 23 июня к 11:30 мск вырос на 0,2%, следуя за фондовыми площадками США и ценами на нефть.

Глава ФРС Джером Пауэлл, накануне выступивший в Конгрессе, заявил, что считает крайне маловероятным повторение ситуации 1970 годов, когда в США наблюдалась двузначная инфляция, а также выразил уверенность в наличии у Федрезерва достаточного числа инструментов для достижения инфляцией таргета на уровне 2%. Пауэлл вновь подтвердил уже высказанное мнение о временном характере всплеска инфляции. Эти заявления поддержали спрос на покупки на биржах США.

Российское правительство решило воздержаться от жесткого регулирования рынка нефтепродуктов. Представители отрасли и кабинета министров договорились об отсрочке соответствующих решений, требуемой, чтобы оценить действие скорректированного на прошлой неделе Госдумой демпфирующего механизма цен на бензин.

На этом фоне в лидерах роста сегодня оказались бумаги Казаньоргсинтеза и Нижнекамскнефтехима. Позитивным драйвером для их котировок выступает ожидание повышения цен на продукты нефтепереработки. Кроме того, рынок продолжает отыгрывать новости о сделке по обмену активами между Таифом и Сибуром. Последний рассчитывает получить в собственность Казаньоргсинтез, Нижнекамскнефтехим и ТГК-16. В настоящее время руководством Сибура рассматривается вопрос выхода компании на IPO после закрытия сделки по поглощению Таифа в сентябре. Впрочем, в этом году размещение Сибура маловероятно.

Хуже рынка выглядят акции золотодобывающих компаний. Вероятно, это связано с вышеупомянутыми заявлениями главы ФРС и ожиданием более скорого, чем предполагалось, сворачивания сверхмягкой денежно-кредитной политики в США. При этом инвесторы проигнорировали новость о том, что фонд Bonum Capital продал 2,9% золотодобывающей компании Petropavlovsk семье основного владельца компании Константина Струкова с премией 15% к цене на Лондонской бирже 18 июня. В деловых СМИ со ссылкой на источники сообщалось, что продавец не видит перспектив роста компании, чем и объясняется сделка. В свою очередь, семья Струкова теперь владеет блокирующим пакетом из 26,9% акций, что снижает риски вложений в бумаги Petropavlovsk.

Прогнозируем продолжение умеренного роста на отечественных фондовых площадках до конца текущей сессии. Целевой диапазон на закрытие для индекса Мосбиржи: 3805-3835 пунктов. Ориентиры для курсов USD/RUB и EUR/RUB: 72,50-73,40 и 86,30-87,55 соответственно.