Норникель подвел итоги выкупа акций. У Русала будет выкуплено 3,7 млн акций на 1,4 млрд долл. Ожидается, что средства поступят на счета компании во 2-м полугодии 2021 г. В результате выкупа и гашения акций доля Русала в УК Норникеля снизится с 27,8% до 26,2%. Мы допускаем, что Норникель может инициировать новые байбэки в качестве компенсации снижения дивидендных выплат. Ранее Русал заявлял о намерении сохранить блокирующий пакет в Норникеле (выше 25%). Таким образом, в ходе будущих выкупов Русал может продать еще 1,7 млн акций Норникеля, рыночная стоимость которых на данный момент составляет около 600 млн долл. Участие в выкупе сигнализирует рынку о том, что Русал не намерен всеми силами бороться за контроль над Норникелем, а основным приоритетом является максимальная монетизация пакета с целью снижения долговой нагрузки. Мы сохраняем позитивный взгляд на бумаги Русала и подтверждаем целевую цену на уровне 72,3 руб. с рекомендацией «Покупать».