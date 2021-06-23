После того как во вторник Nasdaq достиг 14253 пунктов, обновив исторический максимум, на торгах среды фьючерсы на этот индекс также поставили очередной рекорд. Причиной такой сильной динамики стала информация о возможном повышении ключевой ставки уже в 2023 году. Это вызвало резкий рост прибыли по так называемым «рефляционным» акциям и спровоцировало покупки бумаг высокотехнологичных компаний.

Однако на слушаниях перед Палатой представителей США глава ФРС Джером Пауэлл подтвердил, что центральный банк не будет слишком быстро повышать процентные ставки только по причине инфляционных ожиданий и будет способствовать восстановлению всех секторов рынка труда.

В настоящее время инвесторы ожидают публикации данных по деловой активности (ДА). По прогнозам, индекс ДА в секторе услуг IHS Markit и производственный индекс PMI, которые выйдут в 16:45 мск, продемонстрируют небольшое ослабление в этом месяце по сравнению с маем.

Из акций FANGMAN наибольший рост показали бумаги Facebook (на максимуме прибавляли 2,16%), Netflix (3,33%), Nvidia (2,9%). Стоимость компании Microsoft впервые превысила $2 млрд. Мы ожидаем, что, помимо Microsoft и Apple, данную планку в среднесрочной перспективе могут преодолеть Amazon (AMZN) и Alphabet (GOOG).



