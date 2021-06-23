Рубль с открытия демонстрирует восходящую динамику благодаря позитивному внешнему фону. В начале сессии произошла умеренная просадка, но затем рост ускорился вслед за нефтяными ценами.

Нефть после негативного открытия устремилась вверх вместе с другими рынками, вновь переписав многомесячные вершины. Глобальные площадки продолжили развивать мощное восходящее движение предыдущей сессии, но после старта европейских торгов умеренно просели в рамках коррекции.

Восстановление спроса на рисковые активы было спровоцировано вчерашними мягкими заявлениями чиновников ФРС. Они сгладили эффект от ужесточения риторики регулятора, убедив инвесторов в том, что превентивного сворачивания монетарных мер стимулирования не будет, а требующий такого шага всплеск инфляции носит временный характер и обусловлен дисбалансом спроса и предложения. Он вызван очень быстром восстановлением потребительской активности на фоне снятия ограничений, которая не успевает удовлетворяться промышленностью, пострадавшей от пандемии.

Развивающиеся валюты в начале дня находились под давлением восстанавливающего доллара, который во второй половине предыдущей сессии серьезно просел. Но затем он возобновил снижение, улучшив ситуацию в секторе, большинство представителей вышло в плюс.

Российский долговой рынок продолжает демонстрировать умеренно негативную динамику. Индекс гособлигаций RGBI снижался третью сессию подряд, однако к текущему монету сумел выйти в символический плюс.

В середине торгов рубль испытал резкоe снижение из-за инцидента в Черном море. Однако это событие оказало лишь кратковременное влияние на российскую валюту, после чего она продолжила расти, обновив дневной максимум.

Нефть продолжает дорожать

После негативного открытия нефтяные цены перешли к поступательному росту, испытав несколько ощутимых просадок после старта европейской сессии. Котировки Brent впервые с апреля 2019 превысили отметку $75,6, правда, WTI не смогла обновить установленный вчера трехлетний максимум. Сейчас Brent прибавляет 1,4% около значения $75,8.

Нефтяные цены продолжают отыгрывать оптимистичные настроения на других рынках, а также снижение доллара, оказывающее поддержку всем сырьевым товаром. Дополнительным позитивом выступили ночные данные Американского института нефти, показавшие превысившее прогноз почти в два раза снижение запасов нефти.

Сегодня в 17:30 МСК финальную отраслевую статистику представит Минэнерго США. Ожидается снижение запасов нефти на 3,9 млн барр. и суммарное увеличение запасов нефтепродуктов на 1,9 млн барр.

Доллар остается под давлением

В начале дня американская валюта активно повышалась, но утром стала сдавать позиции, периодически совершая резкие отскоки. В данный момент индекс доллара (DXY) несет небольшие потери около отметки 91,7 п.

Сегодня повлиять на все площадки способны данные по экономике США, выходящие в 16:45 и 17:00 МСК. Слишком сильные показатели могут вернуть опасения более раннего ужесточения монетарной политики ФРС из-за риска перегрева экономики, который способен спровоцировать устойчивую и высокую инфляцию. На этом фоне доллар возобновит активный рост.

Европейская валюта поначалу находилась под давлением, однако утром перешла к восходящей динамике, периодически испытывая ощутимые просадки. Сейчас пара EUR/USD прибавляет 0,1% около значения 1,195.

Техническая картина

Пара USD/RUB так и не смогла преодолеть трехнедельный максимум 73,35, развернувшись вниз. Увеличивается вероятность формирования консолидации в диапазоне 72,1–73,35, сигналом о выходе из которого будет закрытие часовой свечки за его пределами.