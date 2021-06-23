Не услышав продолжения санкционной риторики, рубль возвращает потери
К вечеру в среду российский рубль и большинство валют-аналогов на развивающихся рынках демонстрировали укрепление к доллару. Так, валюты ЮАР, Индии и Мексики росли на 0,2-0,6%, совсем незначительный плюс показывала турецкая лира. Рубль укреплялся на 0,4% к доллару и демонстрировал чуть меньший рост к евро. В ходе дневных торгов пара доллар/рубль опускалась ниже 72,4 руб., что стало для нее минимумом с прошлой пятницы, однако ближе к окончанию рабочего дня скорректировалась в район 72,6 руб.
Аппетит к риску на развивающихся рынках подогревала дальнейшая фиксация прибыли в долларе на forex после достижения в конце прошлой недели индексом DXY максимума с первой половины апреля текущего года. Для рубля дополнительным подспорьем выступают цены на нефть: стоимость марки Brent тестировала отметку в 76 долл. за баррель после данных о существенном сокращении запасов сырой нефти в США (-7,6 млн баррелей). Следует также отметить, что некоторое возобновление санкционной риторики, появившееся уже после встречи президентов РФ и США, пока не получило своего продолжения, что позволило рублю в вторник и среду отыграть потери начала недели.
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