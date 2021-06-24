Вчерашний день ознаменовался взлетом акций «Роснефти» на 3,4%. Никаких корпоративных новостей по бумаге не было, в последние недели она заметно отставала от рынка и слабо реагировала на рост нефти. Так что вчерашнее ее поведение выходит за рамки привычного.

Это же с негативным акцентом можно сказать и про «Лукойл», который на растущей нефти продолжил откат от исторических максимумов, потеряв за день 1,2%. Обычно эта бумага хорошо коррелирует с нефтяными ценами.

Что касается «Лукойла», что ждем, что сегодня он будет отыгрывать вчерашнее неоправданное падение. По «Роснефти» ситуация непрогнозируемая: возможно как продолжение роста, если бумагу начал скупать какой-то крупный игрок, так и сильный откат, если вчерашний задерг был «случайным».

В целом же ситуация вчера была не радужная – большинство «голубых фишек» закрылось снижением на в общем-то нейтральном внешнем фоне. Сегодня внешний фон также не дает сигналов на продолжение уверенного роста: слабо, в пределах 0,2%, растут американские фьючерсы, нефть торгуется чуть выше отметки 75, но при этом в минус ушли цены на большинство промышленных и драгоценных металлов.

Поэтому ждем открытия нашего рынка недалеко от вчерашнего закрытия, может быть символическим ростом, а потом с большой вероятностью можно ожидать слабое сползание вниз.

Пока позитивно смотрим на «Газпром» из-за роста цен на газ. Западные потребители пытаются заполнить свои хранилища на зиму, но аномально жаркая погода вызывает повышенный спрос на электроэнергию для кондиционирования воздуха в помещениях. Поэтому значительная часть газа уходит на электростанции. Следовательно, можно ожидать продолжения роста цен на газ, а вместе с ними и котировок «Газпрома» и «НоваТЭКа».

Стоит присмотреться и к российским энергетикам. У нас примерно схожая ситуация – жара заставляет включать на полную кондиционеры, вот только газа для производства электроэнергии мы потребляем меньше.

Рубль вчера укрепился к доллару на треть процента. Сегодня на утренней сессии торги проходят вяло на низких объемах. Пока российскую валюту поддерживает налоговый период. Но сильных драйверов для движения рубля нет. Ожидаем, что рубль в паре с долларом сегодня далеко не уйдет от отметки 72,5.