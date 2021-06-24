В среду рынок акций США торговался в узком диапазоне на фоне попыток инвесторов сопоставить перспективы восстановления экономики и продолжение поддержки ФРС на фоне угрозы инфляции. US Treasuries упали. Индекс S&P 500 (-0.1%) упал после того, как Рафаэль Бостич предсказал, что осенью начнется сокращение объемов выкупа облигаций ФРС, за которым последует повышение ставок в конце 2022 года. Затем индекс восстановился, и потом снова упал из-за дальнейших комментариев коллеги Бостича по ФРС Роберта Каплана. US Treasuries упали, а доходность 10-летних бумаг выросла более чем на +2 бп до 1.49%. Сектора фондового рынка, привязанные к более широкому открытию экономики, такие как Consumer Discretionary (+0.8%) и Financials (+0.2%), были среди лидеров. Рост акций Tesla (+5.3%) привел к новому историческому максимуму индексы Nasdaq 100 и Nasdaq Composite, несмотря на то что последний вырос всего на +0.1%. Fannie Mae (-33%) и Freddie Mac (-37%) показали рекордное дневное падение с 2013 после того как Верховный суд США отклонил основную часть иска инвесторов компаний о незаконности экспроприации государством более $100 млрд прибыли у этих предприятий с госучастием. «У нас возникла проблема с инфляцией, которая впервые за долгое время захватила умы инвесторов, — заявил Дэвид Донабедян, главный инвестиционный стратег CIBC Private Wealth Management. «У меня нет веских доводов в пользу того, почему за лето рынок должен сделать еще один скачок вперед. Скорее всего мы увидим оттоки, что обычно означает повышенную волатильность из-за снижения объемов торгов».

Рафаэль Бостич из ФРС ожидает повышения ставки к концу следующего года и считает, что центральный банк может принять решение о сокращении ежемесячных объемов выкупа бондов с рынка в следующие несколько месяцев в ответ на более быстрое, чем ожидалось, восстановление экономики. «Учитывая положительные сюрпризы в последних данных, я перенес свой прогноз в отношении нашего первого шага на конец 2022 года», — сказал глава филиала ФРС в Атланте. «Я ожидаю еще два повышения в 2023 году». По его словам, недавний всплеск инфляции, вероятно, продлится дольше, чем ожидалось, но должен ослабнуть после 2021 года. Роберт Каплан поддержал своего коллегу, сказав, что он прогнозирует рост в следующем году, и призвал к началу сокращения объемов выкупа «скорее раньше, чем позже».

Не негативно в отношении к биткоина. По словам источников, криптобиржа Bullish, поддерживаемая Питером Тилем, ведет переговоры о слиянии с SPAC Far Peak Acquisition в рамках чего может быть оценена в $12 млрд. Окончательная оценка может измениться в зависимости от цены цифровой валюты, которая в основном торговалась в плюсе после вчерашнего падения ниже $30,000. Технические индикаторы биткоин показывают, что его нисходящая спираль также может быть близка к завершению. По данным Bloomberg, с 2010 года было семь случаев, когда в биткоине появлялись технические сигналы «крест смерти» (death cross) — как случилось в понедельник. В среднем, после этого он вырастал на +34% в течение следующих 50 дней с соотношением выигрышей и проигрышей 5-к-2.