Цены на нефть в среду закрыли торги выше $75 за баррель на фоне позитивной статистики из США.

Данные EIA подтвердили падение запасов нефти в США на 7,6 млн барр. (прогноз: —3,94 млн барр.). Добыча нефти сократилась на 0,1 млн б/с, чистый импорт вырос на 0,4 млн б/с, загрузка НПЗ незначительно снизилась с 92,6% до 92,2%.

Впервые за 4 недели наблюдается снижение запасов бензина (-2,9 млн). А вот дистилляты опять выросли (+1,75 млн). Совокупные поставки нефтепродуктов, косвенный индикатор спроса, выросли и на прошлой неделе составили 20,75 млн баррелей (+0,25 млн).

Статистика исключительно позитивная и указывает на сильный спрос. Однако цены выросли на позитивных ожиданиях еще перед публикацией данных, так что после обнародования статистики наблюдалась фиксация прибыли и откат вниз. Тем не менее, в моменте был зафиксирован трехлетний рекорд на отметке $76 за баррель.

Сегодня с утра фьючерсы на Brent торгуются вблизи уровня закрытия вчерашнего дня. Тенденция остается растущей, причин для серьезной коррекции пока не наблюдается. Временный рост активности продавцов может наблюдаться на следующей неделе, когда будет проходить очередное заседание министров ОПЕК+. 1 июля члены альянса обсудят параметры сделки после июля 2021 г. Если альянс согласует увеличение добычи, то это может оказать локальное давление на котировки.

Неопределенность в иранском вопросе сохраняется. В среду глава администрации президента Ирана заявил о том, что США согласились снять санкции со страны. Однако госдепартамент США, комментируя заявление Ирана, подчеркнул, что соглашение не будет подписано до тех пор, пока не будут урегулированы все спорные вопросы.

Судя по риторике стран, ядерная сделка будет заключена, но сроки остаются неясными. Сделка будет означать снятие санкций с иранского нефтегазового экспорта, что позволит Ирану нарастить добычу на 1 млн б/с и увеличить свое присутствие на экспортном рынке.



