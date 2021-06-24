Высокая заболеваемость несет заметные риски для динамики промпроизводства
В мае темпы роста добычи нефти вернулись в область положительных значений, в то время как темпы роста добычи угля и газа оставались высокими. В обрабатывающей промышленности в мае годовые темпы роста производства продолжили оставаться двузначными. Прежде всего этому способствовал так называемый эффект низкой базы прошлого года, когда многие производства были закрыты в связи с санитарными ограничениями. Кроме того, заметную роль сыграл календарный эффект (в мае текущего года было на два рабочих дня больше по сравнению с тем же месяцем 2020 г.). В то же время объем произведенной промышленной продукции был на 2,9% выше, чем в мае 2019 г. При этом выпуск продукции обрабатывающей отрасли вырос на 6,3% по сравнению с уровнем двухгодичной давности. Мы полагаем, что это говорит о продолжении восстановительной динамики в промышленности. По нашему мнению, продолжающийся рост уверенности производителей в краткосрочной перспективе будет по-прежнему оказывать ощутимую поддержку промышленности. Основным риском для динамики промпроизводства, как мы считаем, является быстрый рост заболеваемости COVID-19 в России, а также сложная эпидемиологическая ситуация в ряде развивающихся стран. Недавно мы пересмотрели среднесрочный макроэкономический прогноз и теперь ожидаем, что по итогам этого года промышленное производство в РФ увеличится на 5,5%. В 2022г., по нашим оценкам, промпроизводство вырастет на 3,4%.
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