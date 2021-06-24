Сектор российских еврооблигаций: новый бонд во франках с российским риском. Несмотря на инцидент с британским эсминцем в Черном море, 5-летняя риск-премия на «Россию» вчера продолжила нормализацию до февральских минимумов, достигнув отметки 85 б. п. Впрочем, характер торгов (подавляющая часть бумаг в ценах не изменилась) остается вполне «летним». По данным Bloomberg, «Газпром» размещает еврооблигации на 500 млн швейцарских франков под 1,54%.

Сектор ОФЗ: Минфин продолжает формировать «санкционную» кривую. Темпы роста потребительских цен в России с 16 по 21 июня составили 0,12% после также 0,12% с 8 по 15 июня и 0,16% в первую неделю июня, сообщил в среду Росстат. Несмотря на одинаковые цифры роста цен в последние два замера (по 0,12%), инфляция на прошлой неделе несколько ускорилась, поскольку считалась за 6 дней, а до этого – за 8 дней (сдвиг произошел из-за праздничного дня). В общем, представленные цифры, на наш взгляд, не должны рассматриваться как неожиданные для ЦБ. Министерство финансов РФ разместило минимальный с начала декабря объем на двух аукционах ОФЗ, продав бумаг на 27 млрд руб.



