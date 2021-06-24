По данным Росстата, потребительские цены за период с 16 по 21 июня продемонстрировали рост на 0.12% н/н, как и неделей ранее. Среднесуточная инфляция за последнюю неделю вернулась к 0.020% д/д, что подтвердило «незыблемость» уровней годовой оценки инфляции вблизи 6.2% (6.16% г/г на 21 июня).

Рост цен в продовольственном наборе остался наиболее заметным по итогам недели, однако некоторые медикаменты также показали интенсивный рост цен (+0.2%/+0.6%) на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации.

В моменте мы видим наиболее вероятным повышение ключевой ставки в июле на 25 бп (до 5.75% годовых), однако продолжаем следить за поступающей информацией. Помимо замедления среднесуточного роста цен, довольно значимым может быть рост объемов производства потребительских товаров —последние данные Росстата регистрируют рост производства в наиболее ажиотажных» сегментах, что в ближайшие 1-1.5 месяца может способствовать замедлению инфляционной динамики.



