В четверг, 24 июня, российский фондовый рынок в первой половине торгов демонстрирует отрицательную динамику. Давление на индексы оказывает увеличение числа случаев заражения коронавирусной инфекцией в стране, тогда как поддержкой выступают растущие нефтяные котировки на фоне снижения запасов в США и Китае.

Американские фондовые индексы завершили вчерашнюю сессию разнонаправленно. На данный момент фьючерс на индекс S&P 500 осторожно повышается на 0,52%, в то время как доходность 10-летних «трежериз» повысилась до 1,495%.

Внимание инвестиционного сообщества сегодня будет направлено на протокол заседания Банка Англии по денежно-кредитной политике, данные по ВВП США за I квартал, а также на базовые заказы на товары длительного пользования и число первичных заявок на получение пособий по безработице. Помимо этого, ФРС США опубликует результаты стресс-тестирования ведущих банков, в ЕС пройдет саммит, на котором будут в частности обсуждаться отношения с Турцией и Россией. В России будут обнародованы международные резервы Центрального банка.

Значимых корпоративных событий сегодня не ожидается.

Индекс МосБиржи к середине торговой сессии опустился на 0,60% до 3814,65 пункта, а номинированный в долларах Индекс РТС отступил на 0,22% до 1662,53 пункта.

В числе лидеров роста к середине дня оказались акции TCS Group Holding (+4,83%), «ФосАгро» (-1,42%), ВТБ (+1,50%) и «Лукойла» (+1,21%). Заметно подешевели бумаги «Магнита» (-4,61%), «РУСАЛа» (-4,33%), НЛМК (-4,18%), «Норникеля» (-3,95%).



