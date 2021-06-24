В четверг днем рубль демонстрирует лучшую динамику среди валют-аналогов на развивающихся рынках. К середине дня российская валюта прибавляла порядка 0,5% к доллару. Валюты Турции, Индонезии, ЮАР и Индии торговались в минусе, бразильский реал демонстрировал минимальное изменение. Среди аналогов в плюсе находилось мексиканское песо, однако заметно уступало рублю по положительной динамике. Еще в первой половине дня пара доллар/рубль опускалась ниже 72,2 руб., обновив очередной минимум с прошлой пятницы.

Российская валюта получает поддержку со стороны экспортеров накануне проведения основных налоговых платежей (в пятницу предстоит уплата НДПИ, акцизов и НДС). Однако основным фактором укрепления, вероятно, все же выступает относительно нейтральный геополитический фон. Возобновление санкционной риторики, появившееся к концу прошлой недели, пока не получило своего продолжения. Кроме того, участники рынка проигнорировали недавний инцидент с британским эсминцем в Черном море. Все вместе позволило рублю за последние дни с лихвой отыграть потери начала недели. В том числе в отсутствие геополитических рисков рубль начинает более ощутимо отыгрывать рост цен на нефть, прибавивших за последний месяц около 10% по марке Brent. Не исключено, что уже в ближайшее время пара доллар/рубль вновь протестирует отметку в 72 руб., однако с окончанием налогового периода преимущество рубля на валютном рынке может стать менее заметным.



