По данным Росстата, промышленность в мае продолжила рост, более того, годовые темпы стали двузначными (+11,8% г./г.). Аналогично апрелю (+7,6% г./г., пересмотрено вверх на 0,4 п.п.), основой для роста стал эффект низкой базы прошлого года, однако не он один выступил фактором улучшения. Так, месячные, сезонно-сглаженные темпы роста вернулись к достаточно заметной позитивной динамике — 1,1% м./м. (после паузы в апреле (+0,1% м./м.), до этого в январе и феврале промышленность росла более чем на 1% м./м. с исключением сезонности), что говорит о наличии потенциала для дальнейшего роста.

На это указывает и динамика загруженности производственных мощностей: в то время как ее обычный нормальный уровень составляет порядка 65% (это средний уровень в 2016-2019 гг.), в среднем с начала 2021 г. это значение оценивается в 59%. Последствия кризиса 2020 г. во многом вынудили промышленные предприятия сократить выпуск продукции, и, по всей видимости, в условиях текущей неопределенности быстро восстанавливать загрузку они не спешат. Однако, при прочих равных, наличие свободных мощностей может послужить «трамплином» для будущего восстановления.

Основным фактором улучшения годовых темпов роста промышленности в мае выступила добыча нефти и газа (ее вклад составил 3.9 п.п. к годовому росту промышленности). Напомним, что год назад вступило в силу соглашение ОПЕК++, по которому в мае-июле страны-участницы значительно снизили объем добычи. Так, в среднем за эти три месяца объем добычи в России составил 39,3 млн т (для сравнения, среднемесячный объем добычи за 2019 год – 46,7 млн т). В этом году на фоне снижения ограничений по соглашению добыча сырой нефти и природного газа в мае выросла на 11,7% г./г., и в ближайшие месяцы рост должен еще ускориться даже при сохранении текущих уровней добычи. Тем не менее, соглашение ОПЕК++ продолжит оказывать сдерживающее влияние на добычу.



