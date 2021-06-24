В начале торгов рубль испытал умеренное давление, но затем устремился вверх вслед за нефтью и мировыми рынками. В результате российская валюта обновила максимум текущей недели.

После разнонаправленной динамики среды сегодня мировые площадки и нефтяные цены с открытия активно повышались. Несмотря на инфляционную угрозу, подталкивающую ФРС к более раннему ужесточению монетарной политики, инвесторы продолжают покупать активы на рекордных уровнях, получая поддержку в виде непрекращающихся вливаний ликвидности со стороны ключевых центробанков.

Развивающиеся валюты демонстрируют разнонаправленную динамику, однако после начала европейских торгов многие представители сектора повысились, некоторые вышли в плюс благодаря умеренной просадке доллара.

Российский долговой рынок продолжает развивать восстановление. Индекс гособлигаций RGBI повышается вторую сессию подряд, переписав трехнедельный максимум.

В начале основной российской сессии нефть перешла к активному снижению, однако рубль лишь немного сдал позиции, оставаясь недалеко от достигнутых вершин. Нефтяные цены по-прежнему находятся около трехлетних максимумов, обеспечивая фундаментальную поддержку российской валюте. Кроме того, возвращение спроса на ОФЗ может выступить дополнительным драйвером роста рубля.

Нефть сдает позиции

Поначалу нефть умеренно снижалась, но утром перешла к поступательному росту. Однако в начале европейской сессии котировки стали активно проседать. В данный момент Brent находится около отметки $74,8, теряя 0,8%.

Давление на нефть оказывает непростая ситуация с пандемией во многих регионах, что ставит под угрозу быстрое восстановление нефтяного спроса. На этом фоне перспективы появления иранской нефти в случае достижения договоренности по ядерной сделке с Ираном увеличивают риски по меньшей мере более глубокой коррекции нефтяных цен.

Доллар остается под давлением

Вчерашний провал американская валюта к закрытию был выкуплен, и сегодня в начале дня восходящее движение некоторое время продолжалось. Однако на старте европейской сессии индекс доллара (DXY) перешел к нисходящей динамике, периодически резко отскакивая от очередного минимума сессии. Сейчас DXY теряет 0,15% около отметки 91,7 п.

Данные по американской экономике оказались слабыми. Количество обращений за пособием по безработице в США снизилось менее существенно, чем ожидалось, а объем заказов на товары длительного пользования был хуже прогноза. Негативная статистика оказала умеренное давление на доллар.

Европейская валюта утром перешла к повышению, испытав несколько существенных просадок. Сейчас пара EUR/USD прибавляет 0,2% около значения 1,195. Поддержку евро оказали превысившие ожидания данные по экономике ЕС и некоторых его крупных участников.

Техническая картина

Пара USD/RUB продолжает снижаться, приближаясь к промежуточной поддержке 72,08. Если этот недельный минимум будет обновлен, увеличится вероятность проверки на прочность десятимесячного минимума 71,55 руб.