Преобладала отрицательная динамика. Причиной для снижения стала новость о налоговых изменениях для компаний металлургической отрасли. Лучше рынка выглядели акции ТКС (+4,19%). В аутсайдерах оказались бумаги RusAl (-7,00%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 72,00–72,50.

Акции металлургических компаний обвалились на новости о введении экспортных пошли. Государство может получить дополнительно свыше 160 млрд руб. до конца года. Несмотря на это, сектор, вероятнее всего, продемонстрирует рекордную прибыль — свыше 2 трлн руб., поскольку в казну будет перечислено лишь около 25% дополнительной прибыли, заработанной за счет удорожания продукции. Как следствие, мы полагаем, что новые пошлины не окажут существенного влияния на размер прибыли и дивидендов металлургов. Падение котировок ГМК ускорилось, однако дополнительные налоги, по предварительным расчетам, окажут лишь умеренное воздействие на компанию. В частности, пошлины на никель составят $2321 за тонну, на медь — $1126. Данные металлы в настоящий момент торгуются на уровне $18200 и $9400 за тонну соответственно. Таким образом, совокупный объем новых пошлин может составить не более $400 млн. При этом нельзя исключать дальнейшего роста цен ввиду дефицита металлов (главным образом в Китае). Ранее годовая прибыль ГМК прогнозировалась на уровне $6,9–7,4 млрд, или до 42% от выручки. Таким образом, пошлины оказывают меньшее влияние на финансовые результаты компании, чем динамика цен на экспортные товары. Мы полагаем, что коррекция может продлиться до конца недели, но затем котировки пойдут вверх на комментариях аналитиков крупных инвестбанков о том, что новость не несет значительной угрозы для дивидендов. К вечеру часть бумаг металлургов отыграла потери. В частности, акции Северстали почти восстановились на комментариях главы компании по поводу данной новости.

Ожидаем смешанную динамику. Прогноз по паре USD/RUB: диапазон 72,00-72,50. Индекс Мосбиржи проведет торги в пределах 3800–3850 пунктов.



