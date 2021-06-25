Европейские фондовые площадки продолжили рост на фоне заседания Банка Англии и новой порции статистических данных. Общеевропейский фондовый индекс STOXX 600 закрылся ростом на 0,87%, британский FTSE 100 вырос на 0,51%, германский DAX увеличился на 0,86%, французский CAC 40 — на 1,22%.

Банк Англии по итогам июньского заседания сохранил базовую процентную ставку на уровне 0,1% и сохранил без изменения объем программы выкупа активов на уровне 895 млрд фунтов стерлингов. Решение совпало с ожиданиями аналитиков.

Индекс доверия германских предпринимателей к экономике страны в июне поднялся до максимального уровня за последние два с половиной года и составил 101,8 пункта по сравнению с 99,2 пункта в мае. Участники рынка в среднем прогнозировали менее значительный рост показателя — до 100,6 пункта. Индекс доверия предпринимателей к экономике Франции в июне поднялся до 113 пунктов — самой высокой отметки с середины 2007 года.

Фондовые индексы США уверенно прибавили по итогам дня достигнув рекордных уровней в четверг, при этом S&P500 в очередной раз обновил максимум. Так, по итогам основной торговой сессии индекс Nasdaq вырос на 0,69% до 14369,7, Dow закрылся на 0,95% выше нулевой отметки, а S&P500 увеличился на 0,58%.

Росту индексов способствовала информация, что Белый дом заключил соглашение об инфраструктуре с двухпартийной группой сенаторов. Сделка по инфраструктуре будет включать в себя новые расходы в размере $579 млрд. Республиканцы выступили против предложения президента повысить ставку корпоративного налога с 21% до 28%.

Данные, опубликованные в четверг, показали, что число заявок на пособие по безработице составило 411 000 за неделю, закончившуюся 19 июня, что выше оценки в 380 000 экономистов, опрошенных Dow Jones.

Акции банков выросли в преддверии ежегодных результатов банковского стресс-теста ФРС, которые планируется опубликовать после звонка в четверг. Тест исследует, как банки справляются с различными гипотетическими экономическими спадами. Банки были вынуждены заморозить дивиденды и прекратить выкуп акций во время пандемии. Эти результаты должны дать им зеленый свет для того, чтобы в конечном итоге повысить выплаты. Бумаги банков продолжили рост в ходе дополнительной сессии после того, как Федеральная резервная система объявила, что банки могут легко выдержать серьезную рецессию. ФРС, публикуя результаты своего ежегодного стресс-теста, заявила, что все 23 учреждения, участвовавшие в экзамене 2021 года, оставались “значительно выше” минимально необходимого уровня капитала во время гипотетического экономического спада.

Ростом на 7% отметились бумаги Eli Lilly после того, как биофармацевтическая компания объявила, что ее лечение болезни Альцгеймера получило обозначение “Прорывная терапия” от Управления по контролю за продуктами и лекарствами.

Акции Nike подскочили примерно на 5% в ходе вечерней сессии в четверг после публикации сильных квартальных результатов. Nike сообщила о прибыли в размере $93 на акцию, превысив оценки на $,42. Выручка составила $12,34 млрд, превысив ожидания в $11,01 млрд.

В пятницу запланирована публикация индекса потребительской уверенности в Германии и Великобритании. Великобритания опубликует квартальный отчет Банка Англии. В США будут опубликованы данные по потребительским доходам/расходам за май.

Ближе к концу недели западные площадки смогли определиться с направлением. После нескольких недель неопределенности уверенности участникам рынка добавил ряд позитивных моментов: во-первых, достигнуто соглашение по стимулам в США, хоть и меньшее, чем изначально предполагалось, а во-вторых, все мировые ЦБ в унисон подтвердили намерение воздержаться от сворачивания стимулов. Таким образом, вероятно в ближайшее время восхождение к новым вершинам будет более решительным.