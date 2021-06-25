На российский рынок акций вчера залетел «железный черный лебедь»: власти объявили о намерении ввести с 1 августа по 31 декабря экспортные пошлины на вывоз черных металлов, а также алюминий, медь и никель.

На этой информации бумаги сектора обвалились. Наибольшие потери в размере 6,7% понес «Русал». По оценкам первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова, этой мерой правительство может изъять у металлургов 20-25% «сверхприбыли».

Пока говорится, что эта мера разовая, но верится в это с трудом. Скорее всего, с начала следующего года власти придумают еще чего-нибудь, чтобы заставлять металлургов делиться. В целом, по нашему мнению, введение экспортной пошлины — решение верное, но запоздало как минимум на полгода. Начни она действовать с начала этого года, быть может, удалось бы не допустить такого бурного роста внутренних цен на стальную продукцию.

Что касается акций металлургов, то вчерашняя просадка кажется нам избыточной. Бумаги сектора уже ранее падали на заявлении того же Белоусова о необходимости изъять у компаний 100 млрд руб сверхдоходов. За счет пошлины они отдадут примерно 160 млрд руб.

Но при этом рост цен на сырье будет продолжаться до тех пор, пока ФРС не начнет поднимать ставку, а произойдет это вряд ли ранее 2023 г. Так что металлурги смогут компенсировать значительную часть ожидаемых потерь. Однако теперь мы не ждем опережающего рынок роста бумаг сектора. Среднесрочным инвесторам можно оставлять их в портфелях, зарабатывая хотя бы на дивидендной доходности, которая даже с учетом пошлин будет выше 10%.

Однако и остальные бумаги российского рынка акций вчера выглядели очень слабо. Порадовал лишь «Лукойл», который частично отыграл неоправданное падение среды. Похоже, что силы для подъема заканчиваются и Индекс Мосбиржи готовится уйти в боковик.

С утра внешний фон позитивен: на 0,2% растут американские фьючерсы. В плюсе все промышленные и драгоценные металлы, треть процента прибавляет нефть, подкрадываясь к отметке 76 долларов за баррель.

Так что ждем открытия рынка небольшим ростом. Подъем может продолжить «Лукойл», которые последние недели сильно коррелирует с ценами на нефть. Продолжаем позитивно смотреть на «Газпром» и «НоваТЭК».

Не исключено, что сегодня мы увидим отскок и по акциям металлургов, ведь все самое плохое для них уже случилось.

На внешнем позитиве, в том числе росте нефти, остается сильным рубль. Вчера рубль вырос к доллару на 0,6%, но сегодня утренние торги проходят спокойно, российская валюта остается в зоне вчерашнего закрытия.

Пока «россиянина» поддерживает налоговый период, и не исключен уход пары доллар-рубль под отметку 72. Однако покупать рубль против доллара по-прежнему рискованно. Лучше дождаться очередного разворота тренда и вставать в позицию против рубля.



