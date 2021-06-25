Исторические максимумы

Акции США поднялись на новые исторические максимумы на фоне оптимизма в отношении продолжения восстановления экономики после двухпартийная сделки президента Джо Байдена по инфраструктурному пакету на сумму $579 млрд. USD упал. Компании, которые больше всего выиграют от восстановления экономической активности, превзошли широкий рынок — акции секторов Financials (+1.2% и Energy (+0.8%) опередили индекс S&P 500 (+0.6%). Caterpillar, крупнейший в мире производитель горнодобывающего и строительного оборудования, подскочила на +2.6% вместе с производителями сырья, такими как US Steel (+3.4%) и Nucor (+2%). Банковские акции выросли в ожидании результатов стресс-тестов ФРС, в то время как Tesla (+3.5%) увеличила свой трехдневный рост почти до +10%. Ожидается, что двухпартийный инфраструктурный закон пройдет через Конгресс вместе с отдельным законопроектом, который предусматривает выделение триллионов долларов на то, что Байден назвал «человеческой инфраструктурой», против чего выступает Республиканская партия. Ранее в четверг президент ФРС Атланты Рафаэль Бостич и его коллега из Филадельфии Патрик Харкер призвали к увеличению инвестиций в инфраструктуру, отметив, что это может повысить производительность и экономический рост в США. «Расходы на инфраструктуру укрепляют и без того очень хорошие перспективы экономического роста», — сказал Джефф Бухбиндер, стратег по акциям LPL Financial. Эти инвестиции «улучшат перспективы корпоративных прибылей и должны поддержать этот бычий рынок намного дольше 2021 года», — добавил он.

«У нас есть сделка»

Джо Байден достиг соглашения с двухпартийной группой сенаторов по инфраструктурному пакету размером $579 млрд, который будет призван реализовать один из главных приоритетов президента в экономической повестке. Однако, принятие пакета еще вовсе не гарантировано — законопроект будет продвигаться в тандеме с гораздо более широким пакетом стимулов и повышением налогов, против чего выступают республиканцы. Спикер нижней палаты Конгресса Нэнси Пелоси заявила, что Палата представителей не будет рассматривать первое без второго, и что демократы попытаются продвинуть самостоятельно. Прогрессистов раздражает то, что сделка не включает некоторые из их приоритетных пунктов, а консерваторы Республиканской партии также еще не высказали своей поддержки.

Экзамены для отрасли

Банки США с легкостью прошли стресс-тесты. Результаты показали, что все банки значительно превышают минимальный уровень капитала ФРС. Ограничения на дивиденды и обратный выкуп акций во время пандемии отменены. Банки Уолл-стрит готовы объявить о массовом увеличении дивидендов и обратном выкупе акций после того, как стресс-тесты ФРС показали, что во время пандемии отрасль накапливала денежную подушку. Банки могут объявить о своих планах по распределению капитала после закрытия рынка 28 июня, а высокие результаты отрасли означают, что выплаты могут стать самыми крупными за всю историю после ежегодных проверок ФРС. По предварительным оценкам, шесть крупнейших банков США, включая JPMorgan Chase, Bank of America и Citigroup, могут вернуть акционерам через выкуп акций и дивиденды более $140 млрд. Результаты стресс-тестов, объявленные ФРС в четверг, означают, что банки официально свободны от ограничений, которые регулятор наложил на выплату дивидендов и обратный выкуп акций в прошлом году, на фоне коллапса в экономике из-за пандемии Covid-19. Хорошие показатели банков также сигнализируют о том, что отрасль гораздо лучше освоилась с «домашними заданиями», которые раньше вызывали беспокойство и разочарование на Уолл-стрит



