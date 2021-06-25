Отечественный рынок лишь в первые минуты торгов попытался расти, но затем свалился в минус под грузом внешних и внутренних неприятностей. Нефть лишь к вечеру смогла уверенно вернуться выше $75 за баррель Brent. Рубль продолжил укрепляться, оказывая давление на бумаги экспортёров. Однако главным негативом для рынка стали предложения Минэкономразвития по временным экспортным пошлинам для металлургов.

По итогам торгов 24 июня индекс МосБиржи — 3823,44 п. (-0,36 %), а РТС — 1664,94 п. (-0,08%).

2 отраслевых индекса выросли и 8 упали. Финансовый сектор показал самый сильный рост на 1,0% благодаря бумагам TCS Group (+4,18%). Сектор информационных технологий также завершил день в плюсе на 0,82%).

Безусловным аутсайдером стал сектор металлов и добычи. Минэкономразвития предложило ввести временные экспортные пошлины на металлы с 1 августа по 31 декабря, пока будет разрабатываться постоянный механизм изъятия сверх доходов отрасли. Базовая ставка пошлины составит 15%, плюс к ним будет специфическая составляющая для каждого металла. Глава Минэкономразвития Максим Решетников озвучил конкретные цифры, согласно которым Минимальная специфическая ставка пошлины на медь составит $1226 за тонну, для никеля — $2321 за тонну, для алюминия — $254 за тонну. Спецставка для плоского г/к проката и арматуры составит не менее $115 за тонну, для окатышей — не менее $133 за тонну.

Потребительский сектор просел на 1,12%, что объясняется глубокой просадкой акций «Магнита» (-4,48%) после дивидендной отсечки. Впрочем, в секторе есть и позитивные новости.

Бумаги X5 Retail Group подорожали на 0,85%. Компания сообщила сегодня о том, что выделит цифровой бизнес (Vprok.ru Перекресток, сервисы экспресс-доставки и «Около») в отдельную структуру в составе группы. Также стало известно, что «Детский мир» начал сотрудничать с логистическим сервисом Х5, и теперь онлайн-заказ, приобретенный на detmir.ru или в мобильном приложении «Детмир», можно забрать в ближайшем пункте выдачи, расположенном в магазинах «Пятёрочка». Сервис выдачи 5Post — это более 3 тыс. постаматов и свыше 10 тыс. пунктов выдачи заказов, расположенных на кассах в магазинах сети «Пятёрочка» в 39 регионах РФ.