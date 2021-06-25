В четверг на мировых рынках продолжили преобладать позитивные настроения. Индексы развитых и развивающихся стран (MSCI World: +0,5%; MSCI EM: +0,5%) подросли благодаря восстановлению цен на товарных рынках и увеличившемуся аппетиту к риску. Благоприятными для рынка оказались новости по принятому, наконец, инфраструктурному плану США размером 1 трлн долл., бенефициарами которого являются компании циклических секторов.

Вышедшие статистические данные по США носила смешанный характер. Отметим, что число первичных заявок на пособие по безработице в США снизилось на 7 тыс. – до 411 тыс. человек, хотя и оказалось выше консенсус-прогноза Bloomberg (380 тыс. чел.), пока не ведет к ухудшению перспектив рынка труда, зато позволяет ожидать более сдержанной позиции ФРС. Заказы на товары длительного пользования выросли на уверенные 2,3%, хотя тоже чуть уступили консенсус-прогнозу. В результате позитивной реакции инвесторов на одобрение плана модернизации инфраструктуры, индекс S&P500 (+0,6%) обновил рекордные уровни, при этом почти все сектора индекса росли.

По состоянию на утро пятницы ситуация на мировых рынках оценивается нами как умеренно позитивная. Ключевые азиатские биржевые индексы находятся в плюсе, фьючерсы на основные индексы США и Европы и цены на сырье тяготеют к повышению.

Полагаем, что в течение дня склонность к росту мировых рынков сохранится, а текущую неделю рынки закроют в «зеленой» зоне. В центре внимания сегодня будет ежемесячный базовый ценовой индекс расходов на личное потребление, а также динамика доходов и расходов потребителей в США.

В четверг индекс МосБиржи (-0,4%) взял паузу в росте. Основной вклад в ухудшение общерыночных настроений внесло падение акции металлургии на фоне новостей о введении правительством с 1 августа экспортных пошлин на цветные (РУСАЛ: —6,7%; НорНикель: —3,9%) и черные (НЛМК: —4,5%; ММК: —3,8%; Северсталь: —1,2%) металлы. В аутсайдеры дня вышли и акции Магнита (-4,5%) ввиду технического фактора – бумаги начали торговаться без учета дивидендов. Под давление подпали и бумаги ФосАгро (-2,2%), есть риски, что в будущем экспортная пошлина может также быть наложена на производителей минеральных удобрений, негативную динамику продемонстрировали и производители драгоценных металлов (Полюс Золото: —2,2%; Петропавловск: —2,1%) из-за невнятной динамики цен на золото и серебро. Поддержку рынка оказал спрос на отдельные бумаги нефтегазового (Лукойл:+1,4%; Сургутнефтегаз:+1,1%) и финансового (ВТБ: +0,6%; TCS Group: +4,2%) секторов.

Учитывая благоприятный внешний фон, полагаем, что индекс МосБиржи в пятницу вновь будет тяготеть к верхней границе диапазоне 3800-3850 пунктов, по-прежнему не исключаем попыток обновить исторические максимумы.