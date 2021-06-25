Темой вчерашнего дня стала инициатива властей ввести экспортные пошлины на черные и цветные металлы. На компании, по которым в той или иной степени ударят новые меры, вчера пришлось 37% торгового оборота, что в два раза выше средних значений. Индекс сектора металлов и добычи снизился на 2,4%.

Минэкономразвития предлагает ввести временные экспортные пошлины с 1 августа до 31 декабря на черные металлы, а также алюминий, медь и никель. Ранее об изъятии сверхприбыли металлургов разговоры уже велись, однако реализация этой затеи в формате введения пошлины оказалась неожиданной.

Экспортная пошлина является разовой мерой, которая может негативно сказаться на результатах металлургов в 2021 г., но в долгосрочной перспективе, вероятно, использоваться не будет. В будущем может быть разработан иной механизм, ограничивающий сверхприбыль металлургов при избыточном росте цен на продукцию.

Принятые меры наиболее негативны для Русала. Его годовая чистая прибыль может снизиться чуть более чем на 10% относительно сценария без дополнительных ограничений. Впрочем, акции алюминиевой компании в четверг как раз и понесли наибольшие потери в секторе, упав на 6,7%. Не более 8% влияние на чистую прибыль у черных металлургов (НЛМК, ММК, Северсталь). Наименьшее воздействие на Норникель, ведь на никель и медь приходится лишь порядка 40–45% выручки, а информации о пошлинах на палладий и платину не было.

В сумме металлурги могут вернуть 164 млрд руб. в бюджет. По оценке первого вице-премьера Андрея Белоусова, это в районе 20-25% сверхприбылей отрасли.

Вчерашняя просадка в большинстве акций сектора в значительной степени отразила негативный эффект от пошлин. Кроме того, в конце мая акции черных металлургов уже оказывались под локальным давлением после заявления Белоусова о необходимости возврата 100 млрд руб.

В краткосрочной перспективе акции сектора вряд ли будут показывать опережающую рынок динамику, однако и масштабного продолжительного обвала в связи с новыми обстоятельствами не жду. На горизонте года средняя дивидендная доходность сектора черной металлургии может быть выше 10% при текущих ценах на металлы. В целом положительный взгляд сохраняется и по Русалу.

За счет слабости металлургов российский рынок акций немного отстал от общемировой динамики. Американские индексы накануне переписали исторические максимумы. Поддержку оказывает заявление Джо Байдена о том, что заключено соглашение по плану масштабных инвестиций в инфраструктуру (на $579 млрд) с двухпартийной группой сенаторов.

Котировки S&P 500 вплотную подошли к обозначенному ранее ориентиру 4280 п. Возможно временное торможение восходящей тенденции.

На российском рынке мы все больше уходим в фазу так называемого «боковика на максимумах». Индекс Мосбиржи начал консолидироваться около 3800 п. Общий тренд остается растущим, и его нижняя граница, расположенная на 3630 п., выступает основной среднесрочной поддержкой. Сверху в качестве цели по-прежнему ориентируемся на зону сопротивления 3875–3895 п.

Боковая тенденция в ближайшие сессии — базовый сценарий. Негативная динамика металлургов компенсируется благоприятной конъюнктурой для тяжеловесных нефтегазовых компаний. Положительные ожидания по бумагам Роснефти, Лукойла и Газпрома сохраняются.

В паре USD/RUB продолжается сползание вниз. Накануне курс опустился к 72,2. Учитывая сохранение высоких цен на нефть, ожидаю дальнейшее падение доллара в сторону 71,5–72.

В фокусе

∙ TCS Group (+4,2%). Ралли в акциях не прекращается, в очередной раз обновлены рекордные отметки. Актив нельзя назвать дешевым и недооцененным, однако бурный подъем котировок обеспечивается высокими темпами роста бизнеса. В мае–июне мы уже видели три аналогичных импульса роста, которые впоследствии завершались временной коррекцией. Возможно, что и вчерашний подъем достаточно быстро затухнет, и котировки еще вернутся в область 5800–5950 руб. несмотря на сохранение долгосрочного up-тренда.

∙ Лукойл (+1,4%). После не совсем оправданного отставания среды вчера бумаги нефтяной компании выглядели лучше рынка и сектора. Ближайшая цель — обновить исторический максимум на 6800 руб. Это откроет дорогу в сторону круглой отметки 7000 руб.

∙ Магнит (-4,5%). Акции очистились от дивидендов. Просадка оказалась чуть больше, чем размер выплат. Сильная область поддержки может быть около 5200–5250 руб. В случае дальнейшего сползания котировок покупка акций выглядит интересной.

∙ Сегодня пройдут годовые общие собрания акционеров Газпрома, Татнефти и Мечела.

∙ В акциях Россети Ленэнерго сегодня последний день перед закрытием дивидендного реестра. По обыкновенным бумагам доходность традиционно невысокая (4%), а вот по привилегированным она составляет порядка 9% по текущим уровням. По итогам 2021 г. дивиденды могут оказаться чуть выше, а это значит, что есть шансы на поступательное закрытие предстоящего в понедельник гэпа. В течение 2–4 месяцев вполне возможно закрытие ценового разрыва при спокойном внешнем фоне.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра нейтральный. Американские индексы после закрытия нашей основной сессии в четверг остались примерно на тех же уровнях. Азиатские рынки сегодня торгуются на положительной территории. Фьючерсы на индекс S&P 500 растут на 0,1%, нефть Brent в плюсе на 0,1% и находится около уровня $75,6.

С учетом результатов предыдущих вечерних торгов можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие по индексу Мосбиржи (IMOEX) пройдет рядом с уровнем закрытия четверга.



