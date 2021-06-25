Рубль остается в числе лучших валют ЕМ на дорожающей нефти
По итогам торгов в четверг рубль подорожал до 72,3 за доллар (+0,4%) и до 86,3 за евро (+0,4%). Оптимизм в отношении рубля поддерживает рост цен на нефть (+0,5% вчера) и восстановление спроса на рисковые активы на глобальном рынке. Валюты развивающихся стран вчера преимущественно дорожали, индекс валют MSCI EM прибавил 0,1%. Лучше рынка выглядел мексиканский песо, который укрепился на 1,7% после повышения ключевой ставки Банком Мексики.
Сегодня ожидаем, что рубль продолжит укрепление и может уйти ниже 72,0 за доллар. Позитивными факторами видим высокие цены на нефть и усиление спроса на активы ЕМ после новостей о согласовании сенаторами США плана инвестиций в инфраструктуру.
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