Правительство объявило о возможном введении временной экспортной пошлины в объеме 15% на сталь и цветные металлы, уплата которой, по нашим расчетам, будет стоить сектору 6% EBITDA в этом году. Это не означает принципиального изменения парадигмы в этом году, однако пошлины подразумевают долгосрочное ограничение прибыли в секторе при сохранении цен на сырье на текущих уровнях в 2022. В этом случае влияние данного фактора на EBITDA в годовом исчислении обещает быть огромным – по нашим оценкам, РУСАЛ (наиболее уязвимый из всех игроков сектора) может потерять до 27% EBITDA, НЛМК – 18% и Евраз – 16%. Данное обстоятельство негативно для сектора.

Последствия

По нашим оценкам, эффект от введения пошлин в 2021 составит 6% от общей EBITDA, причем сильнее всех пострадают малорентабельный РУСАЛ (-11%) и экспортно-ориентированный НЛМК (-8%). Относительно защищены от негатива высокомаржинальный Норникель (поскольку новые пошлины не касаются МПГ), и ориентированный на внутренний рынок ММК.

Суть вопроса

По словам главы Минэкономразвития Максима Решетникова, министерство предлагает ввести временные экспортные пошлины на цветные металлы, которые будут действовать с 1 августа по 31 декабря 2021.

Размер пошлин: 15% от экспортных цен. Базовая ставка экспортной пошлины составит 15% от экспортной цены, а кроме того, будет применяться специфический компонент. В частности, установлены следующие минимальные экспортные ставки на тонну продукции: медь – $1 126, никель – $2 321, алюминий – $254, окатыши – $54, плоский г/к прокат – $115, х/к прокат – $133, нержавеющая сталь и ферросплавы – $150. Пошлины будут действовать только в отношении экспорта за пределы Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Правительство рассчитывает получить $2.3 млрд. Изымаемая у компаний сумма, по оценкам правительства, составляет около 20-25% сверхприбылей металлургов. По оценке первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова, в августе-декабре 2021 года бюджет может пополниться на 113-114 млрд руб. за счет пошлин на экспорт черных металлов и на 50 млрд руб. от экспортных пошлин на цветные металлы.

Чем оправдывается введение пошлины

Предстоящее введение экспортных пошлин стало ответом на рост цен на внутреннем рынке вслед за общемировыми ценами. По словам А. Белоусова, рост внутренних цен отрицательно сказывается на реализации масштабных системных проектов, финансирование которых заложено в госбюджет. Отмечается, что поступления в виде уплаты пошлины от российских металлургов будут направлены на компенсацию роста расходов на гособоронзаказ, строительство дорог, жилья и инфраструктуры.