Введение пошлин на экспорт металлов, о которых было объявлено 24 июня, перераспределит высокую прибыль российских металлургов в пользу Правительства.

За последние 12 месяцев уверенный рост мировых цен на цветные и черные металлы сформировал благоприятную конъюнктуру для российских металлургических компаний – Bloomberg Industrial Metal Index вырос с июня 2020 г. на 47%. Высокие цены на металлы и растущий внешний спрос вкупе с ослаблением рубля обеспечили металлургические компании дополнительными финансовыми ресурсами, которые были направлены на улучшение финансовых метрик и выплаты акционерам. Таким образом, на текущий момент для большинства из них последствия пандемии были сглажены, а у ряда компаний финансовое положение по итогам 2 кв. 2021 г. может оказаться даже лучше показателей 2019 г.

Несмотря на позитивные факторы, резкий рост цен на металлы привел к существенному снижению маржинальности для потребителей металлопродукции внутри России. Это отражается на возможностях и темпах дальнейшего восстановления экономической активности в России, поэтому неудивительно, что Правительство активизировало усилия по сдерживанию цен на металлы. В аналогичном направлении уже несколько месяцев работает и Правительство Китая.

Внешний рынок играет ключевую роль для большинства компаний в секторе цветных и черных металлов, поэтому любые дополнительные пошлины приведут к снижению рентабельности по EBITDA российских металлургов относительно их основных конкурентов на мировой арене при прочих равных условиях. При этом влияние на финансовые показатели будет существенно варьироваться от компании к компании.

Непосредственно от прямого воздействия пошлин сильнее всего EBITDA снизится в секторе цветных металлов, где компании направляют более 50% производимой продукции на экспорт. Так, ГМК Норильский Никель экспортировало около 88% произведенного в 2020 г. никеля, а ОК Русал направила на внешние рынки около 50% алюминия.

Однако нельзя сказать, что российские металлурги однозначно отдают предпочтение внешнему рынку. Текущая структура поставок – скорее следствие низкой емкости российского рынка цветных и черных металлов по сравнению с объемами производства. Например, емкость российского рынка меди составляет до 30% от уровня ее производства, что вынуждает отправлять на экспорт оставшиеся 70%. С этой точки зрения проблема высоких цен складывается не из-за дефицита металлов в России и точно не из-за высоких внутренних премий к экспортным ценам, а исключительно из-за внешней конъюнктуры.

При этом в последний месяц уже наблюдалось сокращение цен по всему спектру цветных и черных металлов на мировом рынке. По оценкам «Открытие Research», во второй половине года котировки металлов продолжат снижение в сторону своих более фундаментально обоснованных уровней.

Высокая эффективность операционной деятельности и благоприятная конъюнктура 1 пол. 2021 г. позволят большинству металлургических компаний в России без существенного ухудшения финансовых показателей преодолеть период нормализации цен даже с учетом вводимых пошлин. Однако значительная недополученная прибыль от пошлин ограничит возможности металлургов по наращиванию своих конкурентных преимуществ в период, когда требуется существенный рост инвестиций в новые проекты по экологии и другие актуальные темы.

Отметим также, что в большей степени негативные последствия данного решения могут коснуться промежуточных участников рынка, таких как металлотрейдеры. Те участники рынка, кто приобретал металл в апреле-мае 2021 г. для последующей перепродажи, могут столкнуться с серьезными убытками при реализации после вступления в силу пошлин. Особенно это касается торговли черными металлами, где в отрасли задействовано много небольших торговых предприятий.