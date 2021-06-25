Вчера X5 Retail Group (FIVE LI – ПОКУПАТЬ) сообщила о том, что ее наблюдательный совет принял решение выделить цифровой бизнес в отдельную структурную единицу в рамках группы. Компания рассматривает это направление как приоритетное в среднесрочной перспективе и изучает несколько вариантов его дальнейшего развития. В том числе, помимо развития в рамках X5, обсуждается возможность стратегического партнерства или привлечение инвестиций на открытом рынке капитала. Решение должно быть принято по итогам анализа до конца года.

Стратегия X5 предполагает, что компания займет в 2023 г. около 20% на рынке e-grocery, а доля цифровых бизнесов в структуре выручки вырастет до 5%. Для сравнения, по итогам 2020 г. доля цифровых сервисов в выручке оценивалась на уровне около 1%, а их доля на российском рынке онлайн-торговли продуктами питания – в 13%, что делает Х5 лидером этого сегмента, так же как и на рынке продуктового ритейла в целом. При этом доходы от цифровых сервисов быстро растут: в 1 кв. 2021 г. они увеличились более чем в четыре раза год к году и достигли 10,5 млрд руб.

Пандемия COVID-19 подстегнула развитие сегмента онлайн-торговли, в том числе на рынке продовольственной розницы. Соответственно, активные инвестиции в этот бизнес сейчас крайне важны для обеспечения сильных рыночных позиций в среднесрочной перспективе. С другой стороны, возможное IPO цифровых активов X5 могло бы вызвать достаточно высокий интерес у инвесторов, учитывая лидерство компании и перспективы роста рынка.